韓裔檢察官擔任美國虛擬貨幣管制局首任局長. February. 19, 2022 07:22. by 申雅馨記者 abro@donga.com. 美國法務部17日（當地時間）表示，新設專門負責虛擬貨幣相關犯罪調查的“國家虛擬貨幣管制局（NCET）”，並任命韓裔美國人崔恩英檢察官（照片）爲首任局長。NCET是爲應對利用虛擬貨幣等數字資産的各種犯罪而設立的，由具有虛擬貨幣以及網絡犯罪和洗錢相關調查經驗的檢察官和律師組成。 美國法務部當天表示：“從今天開始，崔檢察官將擔任NCET局長。她對虛擬貨幣問題等網絡犯罪造詣很深，能夠帶頭預防相關犯罪，非常榮幸（崔能擔任NCET局長）。” 畢業于哈佛大學法學院的崔檢察官從2012年開始在紐約南部聯邦地方檢察廳（SDNY）擔任檢察官助理，積累了網絡犯罪調查經驗。管轄紐約曼哈頓地區犯罪的SDNY被認爲是美國國內最具影響力的檢察廳。崔檢察官曾擔任2014年俄羅斯黑客盜竊全球投資銀行JP摩根8000萬條顧客信息，獲得約1200億韓元收益的事件的主任檢察官，並指揮了調查。 崔檢察官發表感想說：“NCET爲了對抗隨著數字資産相關技術的成長和發展而産生的所有種類的非法惡意利用犯罪，將加快法務部的努力，並不斷擴充”，“很高興能領導NCET。” 據《路透社》報道，一對美國夫婦8日被捕，他們入侵香港虛擬貨幣交易所，轉移了價值45億美元的比特幣。美國法務部從這對夫婦那裏沒收了法務部曆史上最大的36億美元規模的虛擬貨幣，虛擬貨幣相關犯罪越來越大膽。 去年，美國最大的輸油管公司“Colonial Pipeline”和世界最大的精肉企業“JBS SA”多次遭到俄羅斯黑客集團的網絡攻擊後，喬•拜登美國政府下令對整個網絡産業進行精密調查，加強了管制。 最近，針對虛擬貨幣交易所的北韓黑客試圖入侵的憂慮也不斷被提出。16日，據區塊鏈分析企業Chainalysis發表的《2022年虛擬貨幣犯罪報告書》顯示，北韓去年8月入侵虛擬貨幣交易所，轉移了9100萬美元（約1090億韓元）規模的虛擬貨幣。

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