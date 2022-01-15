美國對朝鮮實施「導彈製裁」第二天，朝鮮以「發射導彈」相回應. January. 15, 2022 07:43. by 尹相虎, 申晋宇 ysh1005@donga.com,niceshin@donga.com. 朝鮮14日在慈江道一帶再次向東部海域發射了疑似彈道導彈的發射體。距離朝鮮國防委員長金正恩11日在現場參觀，朝鮮在該地區最終試射最高達到音速10倍左右的高超音速導彈後三天之後，朝鮮再次進行了導彈挑釁。有分析認為，這是對美國的警告，要以「強對強」對抗美國總統拜登首次對朝鮮導彈采取製裁，同時也是為今後更高強度的挑釁積攢名分。 據韓國軍方透露，當天下午2時45分左右，朝鮮在慈江道一帶向東部海域方向發射了兩枚疑似彈道導彈的發射體。 此前，朝鮮在5日和11日在慈江道一帶向東海發射了高超音速導彈。進入新年後不到半個月，朝鮮就在同一地區進行了三次導彈「連鎖挑釁」。日本防衛省和海上保安廳也在當天下午2點55分左右表示「朝鮮發射了疑似彈道導彈的發射體」，並向半島東部海域、東中國海、北太平洋一帶的船舶下達了警戒令。 韓國軍方消息人士表示：「包括前兩次發射在內，主要在上午進行的挑釁在白天進行，這可能是為了明確顯示導彈種類，展示武力。」 此次挑釁是在拜登政府發表對朝鮮製裁的抨擊聲明後，時隔半天再次進行的。當天上午，朝鮮外務省發言人在朝中社發表的談話中表示：「美國把我們的正當活動拉到聯合國安理會進行譴責，結果甚至發動了單獨製裁，故意激化了局勢，」「我們不得不做出更加強烈而明確的反應。」

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