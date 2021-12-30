三星電子：“中國西安工廠因新冠疫情擴散實行彈性運營”. December. 30, 2021 07:38. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. 由于新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情的擴散，中國陝西省西安市實際上已經被封鎖，在這種情況下，三星電子在當地的半導體生産出現了一些問題。 三星電子29日通過本公司新聞室表示：“中國西安半導體事業場隨著新冠疫情的持續擴散，正在進行生産線的靈活調整。”靈活調整意味著半導體生産將降到比平時低的水平。三星電子補充說：“這是根據公司的經營方針做出的決定，即應優先考慮員工的安全和健康。” 作爲陝西省省會、人口達1300萬的大城市，西安市在本月9日至22日新增206例新冠病毒感染病例，政府隨即實行全面禁止居民外出的防疫措施。因爲，中國當局正在實施只要出現1名感染病例，就封鎖整個地區並隔離所有居民的政策。三星電子此前適用中國政府的特別措施，工廠一直正常運轉。但是，隨著地區封鎖時間的延長，不僅是員工上下班，連物流也受到了影響，因此開始調節生産量。 西安半導體工廠是三星電子唯一的海外存儲半導體工廠，從2014年開始生産閃存芯片（NAND）。閃存芯片不僅是移動設備的數據存儲場所，還用于在服務器、PC等儲存數據所需的固態硬盤（SSD）的制造。三星電子在閃存芯片世界市場的占有率爲40%左右，但在三星電子總産量中，約40%是在西安工廠生産。 另外，位于西安的三星SDI的電動汽車電池工廠目前正常運轉。三星SDI將根據新冠疫情的擴散程度和中國政府的措施，決定今後的工廠運營方向。

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