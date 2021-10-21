日本30年間工資原地踏步，在眾議院選舉之前「分配以後再說」的輿論. October. 21, 2021 07:20. by 東京=常駐記者 朴亨俊 lovesong@donga.com. 面對31日舉行的日本眾議院選舉，20世紀90年代初泡沫經濟崩潰後，日本「失去的30年」的低增長再次受到關註。也有人指出，各黨的選舉公約中沒有展現增長戰略。 《朝日新聞》20日在頭版刊登了題為《30年來沒有增加的工資》的報道。經濟合作與發展組織的調查結果顯示，以考慮物價水平的購買力評價為準，日本2020年的年均工資為38514美元（約4500萬韓元），在35個成員國中列第22位。從1990年開始的30年間，日本的工資只增長了4.4%。相反，同期韓國劇增90%，美國上漲47.7%，英國增長44.2%。韓國的年平均工資數額已於2015年超過日本，差距正在越來越大。去年，韓國比日本每年多38萬日元（約390萬韓元）。 日本的工資之所以沒有增加，是因為雇用質量惡化，非正規職勞動者從20世紀90年代的20%增加到最近的兩倍。也有分析認為，這是因為泡沫經濟崩潰的創傷。慶應大學商學院副教授山本勛在接受《朝日新聞》采訪時表示：「20世紀90年代泡沫經濟崩潰時，企業因大規模解雇和削減工資而受到批評。即使最近業績好轉，也有克製上調工資，以便在危機時阻止解雇和下調工資的傾向。」 從日本經濟整體來看，活力也在下降。據國際貨幣基金組織稱，日本去年的名義國內生產總值僅次於美國和中國，居世界第三位。但與1990年相比，美國的國內生產總值增至3.5倍，中國增至37倍，而日本僅增至1.5倍。世界排名第四的德國增加了2.3倍。 2012年12月上臺的安倍晉三政權通過大規模向市場提供日元的「安倍經濟學」謀求經濟增長。當時1萬日元左右的日經平均股價最近上升到了3萬日元上下，企業業績也得到了改善。但仍未能擺脫低增長。《朝日新聞》指出，其原因是「企業的增長戰略失敗」。日本企業沒能果斷地挑戰新事業，生產效率也下降了。據日本生產性總部的調查結果顯示，2000年居世界首位的日本製造業的生產性到2018年跌至第16位。《朝日新聞》強調：「在眾議院選舉中，朝野黨派主張加強對中低收入階層的分配，因此需要擺脫低增長的增長戰略。」

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