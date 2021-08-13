危險的李俊錫-尹錫悅之爭，“政權交替”只是說說而已嗎？. August. 13, 2021 07:33. . 國民力量黨運轉的狀況真是岌岌可危。黨代表（黨首）李俊錫許久以來都在和有力的總統競選人方面展開舌戰，其他總統競選人也爭先恐後地投入其中。舌戰的水平也極為幼稚。到處可見是在抓住對方的話柄，摻雜感情色彩的表達和嘲諷。 李俊錫前天在社交媒體上發文稱，“請海豚（前檢察總長尹錫悅）也參加黨內討論會”。尹錫悅方面的鄭鎮碩議員則表示，“海豚、鳀魚和青花魚的成長條件不同”，把尹錫悅比作海豚，而把其他競選人喻為鳀魚和青花魚。這是不恰當的比喻。即便如此，李俊錫公開指責鄭鎮碩是“煽動權力欲望的鬣狗”，一言也不肯相讓，這種處事太過輕浮。 應該承認，“30多歲零次當選”的黨代表在國民力量黨掀起了一股新風。盡管如此，最近還是有很多人擔心“代表風險”。在大選期間，黨代表的最大責任就是公正、客觀地管理大選候選人競選。本應如此的黨代表卻和特定大選競選人方面擺明了唱對臺戲，令人難以接受。首先要克製動不動就在社交媒體上發表言辭嘲弄對方。 尹錫悅方面也應自重。他突然入黨、拒絕參加黨內活動，還硬把預備候選人的討論會貶稱為“團夥討論會”等，這確實刺激了李俊錫。尹錫悅陣營的人士表示：“即使是黨代表的決定，即使是大韓民國的總統，如果不依據憲法和法律行事，也可以進行彈劾。”甚至提到“彈劾”，這種說法太過了。就算是在野圈支持率第一的競選人，給人一種剛入黨不久的尹錫悅希望特別待遇的印象，不管怎麽說都是尹錫悅本人的責任。 而且，前代表洪準杓也對支持尹錫悅的議員說過，“就像跟著海豚走的田鼠”，前濟州道知事元喜龍方面也表示，“尹錫悅的公正難道是‘動物王國’的公正嗎？”在這樣的“動物王國”裏，很難找到政策藍圖的對決。盡管如此，他們還是口口聲聲高喊著“更替政權”“奪回政權”。

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