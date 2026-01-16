寡黙な制服の献身、胸に刻む

「極限の災害状況では、ほかのことを考える余裕もなく、体が先に反応して動きました。一人では難しかったはずですが、信頼して支え合える仲間がいたからこそ、安全かつ迅速に救助活動ができました」第１４回「栄えある制服賞」の大賞に選ばれた東海（トンへ）海洋警察庁蔚珍（ウルチン）海洋警察のカン・ビョンモ警長（３４）は１５日、ソウル中区（チュング）の韓国プレスセンターで開かれた授賞式で、昨年３月、慶尚北道（キョンサンブクド）の大規模な山火事が盈徳郡景汀（ヨンドックン・キョンジョン）３里の海岸集落にまで拡大した際、同僚とともに孤立した住民６１人を救助した当時を振り返った。カンさんは当初、同僚と陸路で集落に入ろうとしたが、道路にまで及んだ炎で接近できず、小型救助艇で海岸の防波堤に近づき、住民３３人を救出した。さらに車両で集落に入り、逃げ遅れた高齢者ら住民２８人を追加で救った。「山火事の際、孤立した住民の叫び声や目の様子が今も鮮明で、なかなか眠れないこともある」と語る一方、「あらゆる状況で救助に臨めるよう、能力の強化に努めている」と話した。２０２０年に任官して以降５年７か月間、海上で発生した船舶の座礁事故現場に投入されるなど、人命救助や火災対応、事故予防に献身してきた。昨年８月には、慶尚北道蔚珍郡の進福（チンボク）港近くの海岸で行方不明者が出た際、水深３．５メートルの地点で発見し救助している。「栄えある制服賞」は、国家と国民のために尽くす制服公務員の労をたたえる目的で、東亜（トンア）日報とチャンネルＡが２０１２年に制定した。今回は大賞１人のほか、制服賞６人、為民警察官賞１人、為民消防官賞２人、為民海洋警察官賞１人の計１１人が表彰された。クォン・グヨン記者 チョン・ジョンヒョン記者 9dragon@donga.com