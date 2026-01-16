３１歳でＰＧＡ初舞台　イ・スンテク「シェフラーと戦いたい」

「世界ランキング１位と２位のスコッティ・シェフラー（米国）やロリー・マキロイ（北アイルランド）と正面から戦ってみたい」３１歳で米男子ツアー（ＰＧＡ）に初参戦する「ヒグマ」の異名を持つイ・スンテクは１５日、国内メディアとのオンライン会見で、今季への意気込みを語った。イ・スンテクは１６日から、米ハワイ州ホノルルのワイアラエＣＣ（パー７０）で開かれるＰＧＡツアーの今季開幕戦、ソニーオープンで「夢の舞台」に立つ。「大会を戦う中で、トップランカーがどのようにプレーしているのか、強く興味が湧くだろう。ＰＧＡツアーは孤独だが、試合への備え方を多くの選手に聞いてみたい」と話した。「ジョーダン・スピース（米国）と練習ラウンドを回ったが、韓国選手にとても好意的で、多くのアドバイスをしてくれた。状況が信じられず、あっけに取られた」とも振り返った。主戦場としてきた韓国プロゴルフ協会（ＫＰＧＡ）ツアーからＰＧＡに参戦する今季の目標は「適応」だ。「昨年、下部ツアーのコーンフェリーツアーを突破してきたが、さらに大きな壁に直面している。今年はＰＧＡツアーのシードを維持し、実力を積み上げたい。世界トップクラスと戦える力がつけば、優勝も見えてくる」と語った。米国のコースについては「ティーショットが難しいほどフェアウェーが狭く、その分ラフが深い。グリーンも非常に硬く、正確なアイアンショットと距離感を重点的に練習してきた」と説明した。同日、ＬＩＶゴルフは、「韓国ゴルフを代表する選手の一人、安秉勲（アン・ビョンフン）が２０２６年シーズンからコリアンＧＣのキャプテンとして加わる」と正式発表し、チーム写真を公開した。安はソン・ヨンハン、キム・ミンギュ、在外同胞選手のダニー・リー（ニュージーランド）とチームを組む。安は「ＬＩＶゴルフ参戦は自分の将来にとって重要な決断だ。キャプテンとして最高水準で競い、ダイナミックなチーム環境の中で新しい時代を切り開きたい」と語った。２０１７年から昨年までＰＧＡツアー２２９大会に出場し、優勝こそないものの準優勝５回を記録。通算獲得賞金２１５３万５４２４ドル（約３１７億ウォン）は、ＰＧＡツアーで「未勝利選手」として最多となっている。キム・ジョンフン記者 hun@donga.com