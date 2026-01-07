李政厚、ジャイアンツの新監督や同僚と韓国伝統文化体験

「野球一家で育った李政厚（イ・ジョンフ）のプレーが楽しみだ」米大リーグ（ＭＬＢ）サンフランシスコ・ジャイアンツのトニー・ビテロ新監督が６日、李政厚（２８）と面会するため来韓した。米テネシー大で野球部を率いていたビテロ氏は、昨季終了後にボブ・メルビン前監督の後を継ぎ、ジャイアンツの指揮官に就任した。李政厚は新監督と、米国ではなく母国・韓国で初めて顔を合わせた。ビテロ監督と内野手のウィリー・アダメス（３１）はこの日、李政厚とともにソウル鍾路（チョンノ０区の韓屋を訪れ、タクチ打ちなどの韓国伝統文化を体験した。一行は料理人のチェ・ヒョンソク氏の指導を受け、ビビンバ作りにも挑戦した。ビテロ氏は食事をしながら「韓国野球はリズム感のあるオーケストラのようだ。ＭＬＢはそれらがすべて混ざり合う『メルティングポット』だ」と笑顔で語った。この日の行事には同行しなかったものの、バスター・ポージー編成本部長とザック・ミナシアンＧＭも来韓していた。球団首脳と監督がオフシーズンに選手の母国を訪れるのは極めて異例で、それだけ李政厚に寄せる関心の強さがうかがえる。李政厚は「昨年７月、８月ごろから来韓の話は聞いていたが、本当に来てくれるとは思わなかった。韓国のファンにこうした姿を見せられてうれしい」と話した。また「昨夜はアダメス選手と一緒にカンブチキンにも行った」と明かした。同店は昨年１０月に来韓したジェンスン・フアンＮＶＩＤＩＡ最高経営責任者（ＣＥＯ）が、李在鎔（イ・ジェヨン）三星（サムスン）電子会長、鄭義宣（チョン・ウィソン）現代（ヒョンデ）自動車グループ会長と「チメク会合」を行い話題となった店だ。李政厚は７日、アダメス、球団のフランチャイズスター出身のポージー氏らとともに、京畿道利川（キョンギド・イチョン）のＬＧチャンピオンズパークで徽文（フィムン）高と徳寿（トクス）高の選手約６０人を招き、野球クリニックを行う。ジャイアンツに１年間在籍していた元内野手のファン・ジェギュン（３９）も参加する。イ・ソヨン記者 always99@donga.com