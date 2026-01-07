「考え推論する」ＮＶＩＤＩＡ自動運転車、１～３月期に米で発売

ＮＶＩＤＩＡはメルセデス・ベンツと組み、今年第１四半期（１～３月）に自動運転車を投入する。自ら判断し推論して意思決定を行う、同社初の自動運転人工知能（ＡＩ）ソフトウエア「アルパマヨ（Ａｌｐａｍａｙｏ）」を搭載する計画だ。テスラが主導する自動運転車市場に、世界最大級のＡＩ企業であるＮＶＩＤＩＡが本格参入する。世界最大の情報技術（ＩＴ）・家電見本市「ＣＥＳ２０２６」の開幕を控えた５日（現地時間）に開かれた「ＮＶＩＤＩＡライブ」で、ジェンスン・フアン最高経営責任者（ＣＥＯ）は「自動運転車が最初の大規模なフィジカルＡＩ市場になる」と話した。昨年のＣＥＳで提示した「フィジカルＡＩ」の広がりが、自動運転分野で本格化するとの見通しを示した形だ。アルパマヨを中核に据えたメルセデス・ベンツの新型ＣＬＡは、今年第１四半期に米国で先行発売される。欧州では第２四半期（４～６月）、アジアでは下半期（７～１２月）に順次投入される予定だ。フアン氏はアルパマヨについて「世界初の、考えて推論する自動運転ＡＩだ」と説明した。アルパマヨは次世代自動運転技術であるビジョン・言語・アクション（ＶＬＡ）モデルを採用し、自動運転車が下した判断の根拠を人間の言語と論理で説明できる点が特徴だ。学習データに基づいて走行し意思決定を行いながら、その過程を説明しないテスラの完全自動運転（ＦＳＤ）など、従来システムとの違いとされる。判断根拠を把握できれば、事故時の法的責任の所在をより明確にできる利点がある。アルパマヨは人の介入を必要としない「レベル４」自動運転を目標に掲げる。フアン氏は同日、ベンツの自動運転車が公道を走行する映像を公開した。「あらゆるシナリオで状況を推論し、何をするのか、なぜそうするのかを説明する」とした上で、「カメラデータ、多数の自動運転および人間の走行データ、『コスモス』が生成した膨大な走行データを用い、数十万件の事例を精緻に積み上げて運転を学習させた」と述べた。コスモスとは重力や摩擦といった現実の物理法則を再現できる「ワールド・ファウンデーション・モデル（ＷＦＭ）」だ。イ・ミンア記者 omg@donga.com