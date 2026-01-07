ＡＭＤのリサ・スー、ＮＶＩＤＩＡに対抗する先端ＧＰＵ公開

ＡＭＤのリサ・スー最高経営責任者（ＣＥＯ）は５日（現地時間）、「ＣＥＳ２０２６」の開幕を前に行われた基調講演で、新型グラフィックス処理装置（ＧＰＵ）「インスティンクトＭＩ４５５Ｘ」を公開した。同日午後、ＮＶＩＤＩＡのジェンスン・フアンＣＥＯが次世代ＡＩ半導体「ベラ・ル－ビン」を発表しており、新製品で対抗した形だ。スー氏は米ラスベガスのベネチアン・ホテルでの基調講演で、「私たちは『ヨタ・コンピューティング』時代を準備している」と述べ、「ＡＭＤの製品はその時代に向けたゲームチェンジャーになる」と強調した。ヨタとは、１０の２４乗を指す単位で、人間の脳に匹敵、あるいはそれ以上とされるＡＩモデルを運用・学習させるために必要な、天文学的な演算能力を意味する。スー氏は「今後数年で世界の計算能力を１００倍に拡大する必要がある」とも語った。ＭＩ４５５Ｘは、グラフィックス計算ダイ（ＧＣＤ）２基、メモリコントローラーダイ（ＭＣＤ）２基、ＨＢＭ４を１６基を搭載したＡＩアクセラレーターだ。スー氏は「前世代（ＭＩ３５５Ｘ）比で最大１０倍の性能を提供する」と説明した。最新の２ナノ技術を用いたチップで、次世代高帯域幅メモリＨＢＭ４を８基搭載するとされるＮＶＩＤＩＡのルービンＧＰＵよりも、メモリ容量が多いとされる。オープンＡＩなどＡＩ企業のデータセンター向けサーバーに用いられる。スー氏は「５年以内に世界で５０億人以上が日常的にＡＩを利用する時代が来る」とし、「クラウドからパソコン、エッジコンピューティングまで、あらゆる領域に最適化された計算資源を提供していく」と話した。ラスベガス＝イ・ミンア記者 omg@donga.com