韓国企業、ＣＥＳで次世代テレビやヒューマノイドロボットなど新技術公開

国内の主要企業が、米ネバダ州ラスベガスで今月６～９日（現地時間）に開かれる世界最大の家電・情報技術（ＩＴ）見本市「ＣＥＳ ２０２６」を皮切りに、今年の公式日程をスタートさせる。ＣＥＳ ２０２６で披露される新製品や技術は、人工知能（ＡＩ）や半導体、モビリティといった基幹産業分野での競争力や、今年１年間の事業戦略の方向性を占う指標とされる。●新体制トップがそろって登場、三星とＬＧ今回のＣＥＳ ２０２６は、韓国家電の「二強」である三星（サムスン）電子とＬＧ電子の代表取締役がグローバルデビューを果たす舞台として注目を集めている。昨年１２月の三星の社長人事でＤＸ部門長の「職務代行」の肩書を外した盧泰文（ノ・テムン）三星電子代表取締役社長（ＤＸ部門長）は、開幕２日前の４日に行われる「ザ・ファースト・ルック（The First Look）」で基調講演を務める。昨年１２月のＬＧグループ社長人事で起用された柳在哲（ユ・ジェチョル）ＬＧ電子社長も、５日に開かれる「ＬＧワールドプレミア」の基調講演者としてイベントを率いる。三星電子とＬＧ電子はいずれも、次世代プレミアムテレビ技術として浮上しているマイクロ赤緑青（ＲＧＢ）テレビの新製品をＣＥＳ ２０２６で公開する。三星電子は、１３０インチのマイクロＲＧＢテレビを初披露する。ＬＧ電子も新製品「ＬＧマイクロＲＧＢエボ」を投入する予定だ。中国企業に主導権を譲った液晶表示装置（ＬＣＤ）テレビ市場において、圧倒的な技術力によって再び成果を上げようとする意志の表れと受け止められる。ＲＧＢテレビは、従来のＬＣＤテレビで用いられてきた白色ＬＥＤバックライトの代わりに、赤・緑・青（ＲＧＢ）の光源を個別に制御する方式で、色の再現性と輝度を同時に高められる。ゲーミングモニターを巡る競争も活発だ。三星電子は、ゲーミングモニターとして初めて６Ｋの超高解像度に対応した新製品「オデッセイ・ゲーミングモニター」を披露する。ＬＧ電子は、モニターにＡＩソリューションを搭載した５Ｋの次世代ゲーミングモニター「ＬＧウルトラギアエボ（LG UltraGear evo）」で対抗する。●次世代の成長分野、ロボット競争が激化ロボット事業も、韓国企業の競争の舞台となる。現代（ヒョンデ）自動車グループは、今回の展示テーマを「人類の進歩のためのパートナーシップ：ＡＩロボティクス、実験室から生活へ」と定め、将来の成長エンジンとなる「人工知能（ＡＩ）ロボティクス生態系」の青写真を示す。５日に開かれるメディアデーでは、現代自動車のロボット商用化ロードマップが公開され、ボストン・ダイナミクスが開発した次世代ヒューマノイド（人型）ロボット「アトラス」の実機デモンストレーションが行われる。アトラスは、従来の油圧式に代えて電動を動力とするモデルで、より静かで精緻な、人間に近い動きを実現する。ＬＧ電子は、ホームロボット「ＬＧクロイド」を公開する。家事に費やしてきた時間と労力を減らし、より価値ある活動に集中するためには、家電にとどまらず、作業そのものを担う新たな「フォームファクター」が必要だとの構想から生まれた。クロイド本体に備えた両腕と５本指は、人間に似た繊細な動作が可能で、人の動線に合わせて設計された住環境で家事をこなす。ＡＩを基盤に周辺環境を自ら認識し、学習する。イ・ミンア記者 キム・ジェヒョン記者 omg@donga.com