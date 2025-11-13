トランプ氏の孫娘、カイがＬＰＧＡデビュー　「おじいちゃんが『緊張せず落ち着いて』と助言」

「おじいちゃんが『緊張せずに落ち着いてプレーしなさい』とアドバイスしてくれた」ドナルド・トランプ米大統領の孫娘カイ・トランプ（１８）は、米女子ツアー（ＬＰＧＡ）デビューを翌日に控えた１２日、記者会見でそう語った。トランプ氏の長男ドナルド・トランプ・ジュニアの娘であるカイは、１３日から４日間、米フロリダ州ベルエアのペリカンＧＣ（パー７０）で行われるＬＰＧＡツアーの「アニカ driven by ゲインブリッジ at ペリカン」に招待選手として出場する。カイにアドバイスのアドバイスしてくれたのは「ゴルフ界の帝王」タイガー・ウッズ（５０・米国）もいた。カイは「ウッズが『コースでは楽しんでプレーし、流れに身を任せろ』と言ってくれた」と紹介した。ゴルフ好きで知られるトランプ大統領がウッズとラウンドする際、カイが同行することもあったという。さらに、ウッズの息子でゴルファーのチャーリー君（１６）とは同じ学校に通っていた縁もある。カイは、「おじいちゃんはゴルフがとても上手。私たちはいつも同じチームなので、勝負をしたことはない。今大会にはおじいちゃんは来られないと思う」と話した。カイは渋野日向子（２７・日本）、オリビア・コワン（２９・ドイツ）と第１・第２ラウンドを戦う予定だ。「ここにいる選手たちは皆すばらしい。彼女たちと同じ舞台に立てるだけで光栄。今週は多くのことを学びたい」と意気込みを語った。ただし、カイの今回の出場には否定的な声も少なくない。来年マイアミ大に進学するカイの実力は、ＬＰＧＡツアーの招待を受けるレベルに達していないという指摘だ。米ジュニアゴルフ協会（ＡＪＧＡ）ランキングは４６１位にすぎず、今季出場した３大会での平均スコアはアマチュア水準の８３．６。米専門誌「ゴルフウィーク」は、「カイがＬＰＧＡツアーに出ると報じられた際、『ひどい話だ』との反応が多かった。彼女の実力は注目を浴びるほどのものではない」と伝えた。一方でカイは登録者数１３０万人を超える人気ユーチューバーでもある。トランプ氏とともにプレーする動画は３６０万回以上再生された。この知名度を背景に、今年初めにはテーラーメイドとスポンサー契約も結んでいる。大会のプロアマ戦には米女子プロバスケットボール（ＷＮＢＡ）スターのケイトリン・クラーク（２３・インディアナ・フィーバー）も出場する。ゴルフ好きのクラークは昨年に続き２年連続の参加だ。キム・ジョンフン記者 hun@donga.com