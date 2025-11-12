貴い客をもてなす韓国の美、ワシントンで出会う韓国伝統工芸

カササギと虎をあしらった金箔（きんぱく）から、伝統の黄銅器である方字鍮器（パンジャユギ）まで。匠が手がけた伝統工芸品を通じ、韓国の「客をもてなす文化」を照らす展示が１２日（現地時間）から米国ワシントンで開かれる。国家無形遺産技能協会は、「ワシントンの駐米大韓帝国公使館で『韓国のおもてなしの美（The Beauty of Korean Hospitality）』展を開催する」と明らかにした。展示では、国家無形遺産の彫刻匠、針線匠（ちんせんしょう）、刻字匠など２３人の伝統工芸匠が制作した１４６点の作品が披露される。展示場に入ると、澄んだ音を響かせる「青銅風磬」（鋳鉄匠履修者のウォン・チョンス氏制作）がまず来場者を迎える。公使館内の食堂では、鍮器匠保有者イ・ヒョングン氏、履修者のイ・ジホ氏が制作した方字鍮器が展示される。方字鍮器は壊れにくく、貴い客に料理を出す際に用いられた。協会側は「かつて伝統工芸は『人をもてなす表現』であった」と説明した。公使館２階の寝室には、ネットフリックスのアニメ映画「ＫＰＯＰガールズ！デーモン・ハンターズ」で話題となったカササギと虎を表現した金箔作品（金箔匠保有者のキム・ギホ氏制作）が展示される。大韓帝国時代、接見空間として使われた客堂では、スモモ（オヤット）の花で装飾された「銀製茶器」（彫刻匠保有者カク・ホンチャン氏）が披露される。展示は１９日まで。イ・ジユン記者 leemail@donga.com