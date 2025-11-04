世界の味覚をとりこにした韓国産のり、「ＧＩＭ」表記で統一へ

韓国産のりが世界的な人気を集め、ラーメンに続き年間輸出額１０億ドル（約１兆４０００億ウォン）クラブ入りが見込まれている。政府は爆発的なのりの輸出増加を受け、日本式呼称の「ノリ（Ｎｏｒｉ）」や英語の「シーウィード（Seaweed）」ではなく、「ＧＩＭ」として海外表記を統一する作業に着手した。３日、韓国農水産食品流通公社（ａＴ）の農食品輸出情報によると、今年１～９月ののりの輸出額は８億８２３８万ドル（約１兆２５８９億ウォン）に達し、前年同期比で１４.０％増加した。１０年前の同時期（２億２２４５万ドル）と比べると約４倍の水準で、このペースが続けば、今年の輸出額は無理なく１０億ドルを突破すると見込まれている。２０２３年に策定された「第１次のり産業振興基本計画」では、輸出額１０億ドルの達成時期を２０２７年としていたため、当初の目標を２年前倒しで実現することになる。Ｋフードのうち輸出額が１０億ドルを超えた品目は、のりのほかラーメンがある。昨年のラーメンの輸出額は１２億４９００万ドルで、前年より約３１．１％増加し、初めて１０億ドルを突破した。のりは昨年は９億９７００万ドルと過去最高を記録したが、１０億ドルの壁は越えられなかった。今年９月までの韓国産のりの輸出先は、日本が１億８９７６万ドルで最多。次いで米国（１億８３２６万ドル）、中国（８９２１万ドル）、タイ（８２９８万ドル）の順だった。輸出額の増加率では中国が前年同期比４１．４％と最も高く、日本は１８．４％、米国は１４．２％増加した。Ｋドラマなどを通じて海外で知られるようになったのりは、最近ではエコで健康的な食品として、また菜食やダイエット食品として注目されている。キンパプ（のり巻き）、のりサラダ、のり天など、のりを活用した料理やスナックなどの手軽な製品が世界各地で紹介され、需要が高まっている。李在明（イ・ジェミョン）大統領は先月３０日、来韓した高市早苗日本首相に韓国産のりを贈った。最近では、アニメー映画『ＫＰＯＰガールズ！デーモン・ハンターズ』の登場人物がキンパプを食べるシーンが登場し、話題を集めた。イ・チュクボク記者 ナム・ヘジョン記者 bless@donga.com