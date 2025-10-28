４５年ぶりに達した「コスピ４０００」

韓国総合株価指数（コスピ）が「４０００ポイント突破」という新たな金字塔を打ち立てた。２７日のコスピは前営業日比２.５７％上昇の４０４２.８３で取引を終え、史上初めて４０００台を突破した。２０２１年１月７日に終値で初めて３０００を超えて以来、約４年９カ月ぶりの快挙で、１９８０年１月４日のコスピ導入から４５年ぶりのこととなる。コスピは今年だけで６８％上昇した。米国のＳ＆Ｐ５００指数（１５．５％）やナスダック総合指数（２０．２％）を上回り、日本の日経平均株価（２８．６％）、香港ハンセン指数（３１．７％）、ドイツＤＡＸ（２１．１％）など主要国市場と比べても、上昇率は世界最高の水準を示した。「半導体ツートップ」である三星（サムスン）電子とＳＫハイニックスが、今年下半期（７〜１２月）にそれぞれ７０％と８２％上昇し、株式市場を牽引した。人工知能（ＡＩ）向け半導体需要の増加やＤＲＡＭ価格の上昇などで業績への期待が高まったためだ。コスピの「長兄」ともいわれる三星電子は同日、前営業日比３．２４％高の１株当たり１０万２０００ウォンで取引を終え、史上初の「１０万電子」の高値を記録した。ＳＫハイニックスも前日比４．９０％上昇の１株＝５３万５０００ウォンで取引を終え、過去最高値を更新した。ハン・ジェヒ記者 hee@donga.com