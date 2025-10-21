「ボールがよく見えて楽しい」　ラージボール卓球、シニア世代に人気

「ボールがよく見えるので打ちやすいです」最近、京畿道城南市（キョンギド・ソンナムシ）の卓球場で会ったソン・ジョンチャンさん（７２）は、通常より大きなラージボールを手に取って笑顔を見せた。卓球歴１２年のソンさんは「退職後に本格的に始めたが、運動効果が高く、体力がついて南漢山城（ナムハンサンソン）を休まず登れるようになった」と話した。シルバースポーツとして人気を集めているラージボール卓球で使うボールは、直径４４ミリ、重さ２．２グラム。一般の卓球球（直径４０ミリ、重さ２．７グラム）より大きくて軽い。視認性の高いオレンジ色で作られ、回転がかかりにくく、スピードも遅いのが特徴だ。そのため変化球を打つのが難しく、高齢者や老眼の人にも向く。ラージボール卓球は最大３セット制で、通常の７セットまたは５セット制より短時間で終わる。ソンさんは「ボールの回転が少なく、ゆっくり飛んでくるのでラリーが続きやすい。動きも少なく済むので、けがのリスクも減る」と語った。ラージボール用の卓球台はネットの高さが１７．２５センチと、一般の１５．２５センチより２センチ高い。スピードの遅さで単調になるのを防ぐためだ。大会出場経験もあるウォン・スンオクさん（５２）は「運動効果が高いので、日本では３０代のプレーヤーも多い。決して侮れないスポーツ」と話す。ラージボール卓球は２００６年、国民生活体育会（現・大韓体育会）によるシルバースポーツ新規事業に採択されて以降、国内に普及した。韓国ラージボール卓球連盟によると、愛好者は２０１６年に１万人を超えてから増え続けている。ソンさんは「最近は関心を持つ人が増え、大会も以前より多く開かれるようになった」と語った。城南＝チョ・ヨンウ記者 jero@donga.com