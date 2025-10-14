「試験対策薬」未成年処方が年間３６万件、抗生剤使用はＯＥＣＤ２位



未成年者の間で、医師の処方が必要な専門医薬品が「試験・面接対策薬」「成績アップ薬」として乱用されている。健康保険審査評価院の資料によると、過去５年間で０～１９歳の小児・青少年に処方された不整脈・狭心症・高血圧など心血管疾患治療薬「インデノール（Indenol）」は計１７０万件に上った。昨年だけで約３６万件に達し、５年間で１・４倍に急増した。注意欠如・多動性障害（ＡＤＨＤ）治療薬を処方された小児・青少年も昨年１２万人を超え、５年間で２．６倍に増えた。



受験生の間で「試験・面接対策薬」として知られるインデノールは、交感神経を遮断して心拍数を下げ、血圧を下げる作用を持つ。本来は心血管疾患の治療薬だが、不安時の身体反応を和らげる「精神安定剤」のように消費されているのだ。受験生や就活生の間では「修学能力試験（日本のセンター試験）の模試で効果を感じた」「面接で緊張しなかった」といった根拠のない口コミが広がり、インデノール処方が流行のように拡散した。特にオンライン診療プラットフォームを渡り歩いて「処方ショッピング」をしたり、互いに薬を分け合うケースもあるという。



しかしインデノールは、医薬品情報に明確に「未成年者投与禁止」と記されている。それにもかかわらず、医師が処方時に参考にする医薬品適正使用情報（ＤＵＲ）には年齢制限が設けられていない。このため、治療目的を逸脱した未成年者への処方が横行し、乱用と副作用の懸念が高まっている。ＡＤＨＤ薬も治療のために服用する子どもが多い一方、集中力を高める効果を期待して「勉強薬」として無分別に使用される例が増えている。



医薬品であっても、依存性が生じれば乱用に至る。しかも幼い年齢で接すると、依存の制御は難しい。だからこそ、薬は治療目的に限り、用量を守って厳格に使うべきものだ。保護者や児童生徒が「薬一粒で成績向上」を期待して安易に処方を求めてはならないし、医師も適応症が疑わしい場合に軽々しく処方してはならない。一時は減少傾向にあった抗生剤の使用も、２０２３年には経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）加盟国の中で２位となり、再び増加に転じた。社会全体で薬物使用に対する心理的ハードルが下がっているのではないか、改めて自省し、警戒心を高める必要がある。

