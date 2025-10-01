韓国輸出に世代交代、Ｋブームで「食品・化粧品」躍進　「ディーゼル車・テレビ」は後退

過去１０年間の韓国の消費財輸出品目を分析した結果、「Ｋコンテンツ」と結びついた食品や化粧品が新たな輸出の稼ぎ頭に浮上している。ディーゼル車の輸出が大きく減る一方、電気自動車がその穴を埋めている。消費財輸出においても世代交代が起きている。大韓商工会議所（大韓商議）は３０日、韓国貿易統計振興院に委託して分析した「最近の消費財輸出動向」を発表した。それによると、２０１４年には消費財輸出１０位圏内に入らなかった電気自動車（４６位→２位）や食品（１１位→６位）、その他化粧品類（１６位→７位）などが昨年は新たに１０位圏内に入った。一方、２０１４年に消費財輸出の上位１０位に入り、「稼ぎ頭」と呼ばれたディーゼル乗用車（２位→１１位）やテレビ（７位→７７位）、衣類付属品（９位→２０位）などは１０位圏外に押し出されたことが分かった。電気自動車は２０１４年に１億４０００万ドル（約１９６５億ウォン）にすぎなかった輸出額が、昨年は１０１億１０００万ドル（約１４兆１９１４億ウォン）に急増し、７０倍以上に成長した。化粧品は２０１４年にも１０位内に入っていたが、輸出額が５倍近く伸びて３位となり、「Ｋビューティー」人気に支えられてマスクパックや消臭剤、入浴用品などを含むその他化粧品類も９ランク上がって７位となった。２０１４年に１１位で惜しくも１０位圏入りを逃した食品は、ラーメンや醤類など「Ｋフード」の好調に支えられ、６位に浮上した。大韓商議は、「自動車は１０年前も今も輸出消費財で１位だが、世界的な脱炭素化の流れや環境配慮型車両需要の拡大により、ガソリン・ディーゼル車の需要が電気自動車に移っている」とし、「競争力のある価格や高品質のイメージなど、韓国ブランドへの高い支持により、化粧品や食品の需要が大幅に伸びた」と説明した。２０１４年から昨年までの１０年間、韓国の消費財輸出は米国を中心に急速に拡大している。２０１４年に２０３億１０００万ドルで１位だった米国向け輸出は、昨年は３８７億３０００万ドルとほぼ倍増し、首位を維持した。中国は、２０１４年に続き昨年も２位を維持したが、輸出額は６３億６０００万ドルから６６億９０００万ドルへと小幅な伸びにとどまった。パク・ジョンミン記者 blick@donga.com