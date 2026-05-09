沦为“权力”权益委员会的国民权益委员会



国民权益委员会正常化推进工作组8日表示，在调查2024年尹锡悦总统夫人金建希收受“迪奥包”事件过程中，确认了时任副委员长兼事务处长郑胜允和尹锡悦在龙山总统官邸会面的事实。当时是权益委员会对迪奥包事件作出“没有违反禁止请托法的事项”结论的3个月前。据悉，郑胜允当时故意推迟事件处理，并在权益委员会全体委员会会议前提前决定了结该事件。



此次工作组以54天调查为基础发表的内容，让人怀疑权益委员会是否进行了“关照金建希”的调查。迪奥包收受事件在权益委员会超过法定调查期限后拖延了6个月，最后以“没有对公职人员配偶的制裁规定”为由结束处理时，就受到了“免罪调查”的指责。但在这次内部调查中，郑胜允和尹锡悦进行非正式会晤，得出了与负责部门的意见不同、有利于金建希的结论。当然要受到“总统夫人权益委员会”“权力权益委员会”的批评。



工作组表示，在李在明总统担任在野党代表在加德岛遇袭后，在处理直升机移送特惠疑惑事件的过程中，郑胜允也有不正当介入。当时，他无视分管部门的意见，指示就首尔大学医院和釜山大学医院间转院一事“通报违反公务员行动纲领”。据悉，全权负责调查金建希名牌包和应急直升机事件的权益委员会干部也遭受了职场内欺凌。该干部在2024年8月留下“好辛苦”的遗书后自杀，该死亡是否与不当待遇有关，权益委员会的名牌包调查过程是否合法，都要通过调查查明。



郑胜允是尹锡悦的首尔大学法学院后辈，在竞选候选人团队和总统职务交接委员会工作过。因为这样的履历，有人担心不适合监视公职社会腐败的组织人事安排。他目前正作为釜山大学法学专门研究生院教授参加釜山教育监选举，针对当天的公布反驳称“这是选举前夕的政治攻势”。作为所有疑惑的核心人物，他应该在调查过程中证明清白。

