禹元植：“不会提交修宪案”……修宪案最终告吹

自1987年起39年来的第一次修宪试图8日最终告吹。随着坚持本党“反对”论调的国民力量党预告将进行无限制辩论（阻挠议事），国会议长禹元植最终放弃了重新提交修宪案。禹元植就包含强化国会对紧急戒严控制权的修宪案未能重新提交一事表示：“国民力量党是历史的罪人。”相反，国民力量党反驳道：“历史将明确审判想要独裁的单方面推进修宪。”禹元植当天在国会全体会议上表示：“无论如何，为了不使时隔39年的修宪流产，今天再次召开全体会议。但是看到（国民力量党）用无限制辩论来回应，我觉得议事进程已经没有用。”他强调：“议长不会提交宪法修正案。推进6月3日全民投票的程序今天中断了。”原先，禹元植为了在6月3日地方选举中对修宪案进行全民投票，试图在最终时限10日之前处理修宪案。但是，由于国民力量党不仅对修宪案，而且对50个民生法案也申请无限制辩论后，撤回了重新提交修宪案的方针。禹元植没有提交所有法案，而是宣布了全体会议散会。此前，除禹元植本人和国民力量党外的院内6个党派提议的修宪案在前一天举行的国会全体会议上进行了表决，但由于106名国民力量党议员全部缺席，处于“投票不成功”状态。要想使修宪案投票有效，必须有在籍议员的三分之二（286名议员中有191名）参加表决。国民力量党院内代表宋彦锡表示：“昨天过半的在籍议员出席了全体会议，超过了所谓的法定人数。（在同一会期）提交被否决的法案本身就违背了‘一事不再议’原则，我们只能用无限制辩论来应对。”相反，国会议长室反驳道：“国会议事局的权威解释是，如果投票人数未达到议决法定人数，属于‘投票不成立’，不能视为否决。”青瓦台发言人姜由桢表示：“国民们很难接受连旨在守护国家安危和民主主义的最起码修宪都表示反对的理由。向国民承诺的修宪讨论绝对不能中断。”李相宪记者 dapaper@donga.com