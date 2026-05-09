“叫声哥哥”和“跟班”……不知道会挨训的傲慢之嘴



如果该训人的人做出该被训的事情，该由谁来审判呢? 共同民主党代表郑清来3月底公开表示，将对危害6月3日地方选举胜利的轻微言行和令国民皱眉头的言行采取严厉措施。地方选举共同民主党将取得压倒性胜利的论调刚出现时，他就警告“胜利乐观论”，抓起了军纪。



没想到他自己的讲话成了问题。他在儿童节两天前在釜山龟浦市场游说中遇到小学低年级女学生，让她对前任总统人工智能未来企划首席秘书河正宇“叫声哥哥吧”。郑代表年过花甲，参加釜山北甲国会议员补缺选举的河前首席秘书也年近五旬。



郑代表能让比自己地位优越者的小学女儿或孙女叫哥哥吗?很多人对“哥哥强迫犯”“缺乏性别敏感意识”的批评表示赞同。共同民主党智库民主研究院副院长金光民却再次点燃争议。针对批评“哥哥”发言的声音，他在脸书上写道：“是不是因为自己脑海里全是淫秽的魔鬼，所以连年龄相差悬殊的男女之间的普通称呼，听着都带有性意味?”他后来又删除了这一帖文。



“哥哥”是兄妹之间年纪小的女性亲切地称呼年长男性的话。儿童节当天，国立国语院网络留言板上出现了“在初次见面的情况下，年幼女性对年过四旬男性称哥哥是否属于一般使用范围?”的问题。国立国语院表示，初次见面缺乏能够形成“温暖之情”的情绪交流，40岁左右的年龄差距接近父母一代，叫哥哥并不合适。



执政党的口无遮拦还不止于此。共同民主党议员金文洙表示：“议员本来就是用来监视的。如果想当‘跟班’，就应该去当公务员。”“跟班”是负责跑腿打杂的人的俗称。去年9月，金议员在某国会听证会上对遭到朝鲜鱼雷攻击的天安舰表示：“连朝鲜从哪里发射导弹都搞不清，也没能进行任何反击。”因此引发了争议。到这种地步，很难认为是口误。但是，也许是因为曾经豪言壮语的党代表要承担责任，共同民主党内部连常见的防止再发的对策都没有出台。



如果有人批评共同民主党部分人士“傲慢之嘴"，他们也许会反驳：“看看被‘尹again’公推玷污的国民力量党吧，我们这点口误又算什么问题?”此前，国民力量党针对共同民主党的《查明伪造侦查、伪造起诉真相的特检法》提出“总统自我撤消公诉审判论”，共同民主党则以“清除内乱附逆者论”进行反击。政界人士本应该就审判对方进行激烈斗争，并由选民eym 决定最终该审判谁。但共同民主党议员朴成俊“10个市民中有8、9人不知道撤消公诉是什么意思”，这一发言则是一种越界的傲慢。



因为一句“离富亡川（住在首尔的人离婚就去富川，倒闭就去仁川）”而彻底翻盘的就是选举。如果本该受到训斥的人不负责任，那就只能由国民来进行审判。

