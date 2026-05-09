进退两难的特朗普，关税再次败诉，停战也不牢靠

美国联邦法院当地时间7日判决，特朗普政府以贸易法第122条为依据征收的“全球关税”违反法律。继今年2月美国联邦最高法院判决特朗普政府的对等关税违法后，特朗普政府作为替代关税推进的全球关税也受到了阻碍。在这种情况下，美国和伊朗当天在主要原油运输通道霍尔木兹海峡展开了武力攻防战。特朗普总统表示最快可能在一周内宣布结束战争，美伊停战却还面临着搁浅的危机。有分析认为，特朗普第二届政府的核心国政基调——高关税政策接连被法院叫停，再加上美伊战争的长期化，特朗普陷入了四面楚歌的境地。当天，由3名法官组成的美国联邦国际通商法院法庭以2比1判决特朗普政府的全球关税违法、无效。今年2月，根据《国际紧急经济权限法》的对等关税在联邦最高法院被判违法后，特朗普立即启动了《贸易法》第122条，以此为依据对世界各国征收10%的全球关税。但联邦国际贸易法院当天认为，《贸易法》第122条只允许“美国遭受大规模严重的国际收支逆差”时征收关税，仅凭特朗普政府提出的“单纯的贸易逆差”理由不能征收关税。《纽约时报》就此次判决评论说：“白宫在没有议会明确批准的情况下试图推进贸易战争，再次受到法律打击。”不过，也有观点认为，此次判决暂时不会对韩国等世界各国立即产生直接影响。原因在于，法院拒绝将无效判决以“普遍效力”方式扩大适用于提起诉讼的两家美国进口企业之外的第三方。此外，根据《贸易法》第122条征收的全球关税本身最长仅可维持150天，因此特朗普政府实际上也已在准备依据《贸易法》第301条推出替代性关税措施。此外，美国中央司令部当天表示，途经霍尔木兹海峡的3艘美军驱逐舰遭到伊朗军队的袭击，因此对敌军的导弹发射基地、指挥中心、情报设施等进行了打击。对此，伊朗国营的伊朗伊斯兰共和国广播电视台表示：“美军攻击了伊朗油轮。之后霍尔木兹海峡的敌军遭到伊朗的导弹攻击，受到了损失，后退了。”申晋宇 niceshin@donga.com