朝鲜年内将部署可打击首尔的“朝鲜版K9自行火炮”

朝鲜推出了外形和最大射程等性能均模仿K9自行火炮的“朝鲜版K9自行火炮”。K9自行火炮是出口至10个国家的代表性韩国防务产品。朝鲜宣布，将把该武器部署在能够打击首尔的“南部国境（军事分界线）”一带。有分析认为，根据“敌对的两个国家”基调在宪法中新设领土条款的朝鲜，正在全面推进国境要塞化。朝鲜中央通讯社8日报道称，朝鲜国务委员会委员长金正恩6日视察重要军工企业，了解了新型155毫米自行榴弹炮的生产情况。该通讯社表示，这一武器的3个大队规模产量将于今年内部署至南部国境炮兵部队。金正恩表示：“即将部署至前方部队的大口径线膛炮的射程现已超过60公里。火力打击范围的迅速扩大和目标摧毁能力的飞跃提升，将给我方地面作战带来巨大变化。”如果最大射程确为60公里，从朝鲜最前沿发射时，首尔等首都圈将进入打击范围。朝鲜此前一直将170毫米和152毫米自行火炮作为主力自行火炮。这些自行火炮的射程虽达60公里，与韩军正在运用的K9自行火炮的最大射程（基于增程弹）相同，但有多方评价认为，其发射速度慢，自动化水平及命中率也较低，无法与K9自行火炮相提并论。据此有解读认为，朝鲜也正通过开发提升了自动射击能力等的“朝鲜版K9自行火炮”，推动战场上最常用的炮兵武力的现代化与尖端化。庆南大学远东问题研究所教授林乙出表示：“新型自行火炮的国境部署预告，是宪法上划定的国境线将进行物理死守的意志表现。其目的是最大化精确打击和首都圈打击能力，提高对韩施压水平。”也有分析认为，朝鲜推出在北大西洋公约组织（NATO）等大多数国家用作标准炮弹的155毫米炮弹，也有意欲向亲俄罗斯系列国家出口的意图。朝鲜还披露，金正恩7日参观了“朝鲜版宙斯盾舰”崔贤号，并指示下月交付海军。金正恩的女儿金主爱也陪同登上了崔贤号。朝鲜大学院大学特聘教授梁茂进（音）表示：“如果朝鲜以崔贤号交付海军为契机举行祝炮仪式并进行导弹试射，西海上的紧张局势将加剧。”孙孝珠记者、权武赫记者 hjson@donga.com、hyuk@donga.com