少食兼护理脱发…美国食品与美容行业迎来“减肥药特需”

全球性的肥胖治疗药热潮正在改变消费版图。尤其是在按销售额计算占全球肥胖治疗药市场70%以上的美国，变化正在快速显现。既能补充胰高血糖素样肽-1（GLP-1）系列肥胖治疗药所产生的副作用，这类“GLP-1伴随产品”正受到欢迎，同时，销售少量食物的小包装产品也在增加。据制药、生物及流通业界8日消息，随着最近口服肥胖治疗药的面市致市场扩大，GLP-1营销正在增多。GLP-1系列肥胖治疗药通过维持长时间的饱腹感来抑制食欲，利用这一点进行的“小包装”营销便是代表。最近，英国大型连锁超市Morrisons与高蛋白产品品牌Applied Nutrition合作，推出了适合GLP-1使用者的简餐。全球最大的消费者合作社Co-op也于今年1月推出了面向GLP-1节食者的少量餐“Good Fuel Mini Meal”。全球市场调查机构GlobalData的消费者分析师舒拉达•谢尔克展望称：“随着GLP-1口服治疗药的上市，食品杂货或外出就餐的购买模式将重组。随着食欲下降，购物篮尺寸将缩小，对高蛋白、高纤维、富含营养素的小包装产品的需求将会增加。”他还表示：“面向GLP-1使用者调整产品构成并优化陈列方式的零售商，将在竞争中占据有利位置。”旨在补充GLP-1治疗药使用过程中出现副作用的各类产品也正在获得反射利益。最具代表性的是与注射肥胖治疗药后因突然消瘦而出现的脱发这一副作用相关的产品。CNBC本月2日报道，随着GLP-1肥胖治疗药的增长，脱发治疗药市场正在扩大。Ulta、Redken等护发企业的防脱发护理产品销售额正在增长。Redken美国分店店长穆尼阿•塔希里向CNBC透露，为实现产品升级，正以正在使用GLP-1肥胖治疗药的使用者为对象进行产品测试。市场调查机构Circana的美容产业咨询委员莉莉萨•简森表示：“随着GLP-1系列药物使用的增加，脱发是护发市场中持续增长的领域。据报道，众多GLP-1使用者经历了暂时性脱发，这正带动对家庭用毛发生长剂、治疗剂、头皮精华、补充剂需求的增长。”该机构还透露，据估算，正在使用GLP-1的人比不使用的人，在美容产品上的支出大约多出30%。崔智媛记者 jwchoi@donga.com