电影《作战》真实原型-证券公司干部等大规模操纵股价团伙被起诉

自称为股价操纵题材电影《作战》实际原型的“企业狙击手”、前证券公司干部、网红丈夫、前足球选手等参与的操纵股价团伙被移交审判。首尔南部地方检察厅金融•证券犯罪联合调查部（部长检察官 申东焕）8日表示，以涉嫌操纵科斯达克上市公司Duoback股价，获取至少14亿韩元不正当利益（违反《资本市场法》等）为由，对总管金某（57岁）、大信证券部长全某（56岁）、财力家李某（45岁）等3人进行了拘留起诉。共犯6人被不拘留或略式起诉，逃往海外的1人被通缉。据检方透露，金某是自称电影《作战》实际原型之一的操纵市场专家。他涉嫌与全某、财力家李某等人共谋，于去年1月至4月人为抬高科斯达克上市公司Duoback的股价。李某是网红梁贞媛的丈夫。调查显示，这些人动用借名账户、非法登记手机及30亿韩元现金等，通过互相串通买卖股票的方式，虚增交易量和股价。检方认为，他们交易了约289亿韩元规模的股票，将Duoback的股价从1000韩元抬升至盘中4105韩元，以此获取了不正当利益。检方说明称，这些人选择了市场上流通量少、容易撬动股价的股票作为犯罪对象。此后，他们试图进一步抬升股价以牟取利益，但因共犯中有一人在中途大量抛售股票，导致股价暴跌。调查发现，这些人甚至拉拢前K联赛选手，试图再次拉高股价。另外，检方还透露，此次事件是2024年1月引入的《资本市场法》“宽恕”制度首次实际运用的操纵市场自首案件。宽恕制度是指参与犯罪行为的内部人员若自首或协助调查，可对其减免或免除刑罚的制度。郑东振记者 haedoji@donga.com