“尹锡悦戒严是内乱” ……韩德洙一审被判有期徒刑23年

尹锡悦前总统宣布紧急戒严414天后，法院首次判决“12月3日紧急戒严是内乱”。一审法院对涉嫌从事内乱重要任务而被移交审判的前国务总理韩德洙被判有罪。法庭对韩德洙宣判有期徒刑23年，比内乱特检（特别检察官赵恩锡）向法庭要求的有期徒刑15年还要重。与30年前一审法院对同样受到嫌疑的前总统卢泰愚宣判的刑量相比，也多出了6个月。法院认为12月3日紧急戒严内乱是比1979年12月12日政变更严重的事件，预计当天的宣判将成为2月19日尹锡悦内乱案判决的标尺。● 首次认定“12月3日戒严是内乱”首尔中央地方法院刑事合议33庭（庭长法官李镇宽）21日审理的韩德洙从事内乱重要任务等嫌疑宣判公审中，法庭表示，“12月3日内乱是由国民选出的权力者——前总统尹锡悦及其追随势力引起的自上而下的内乱，即所谓的亲卫政变”，对12月3日紧急戒严的性质作出了上述定性。这是有关12月3日紧急戒严属于内乱的第一个法律认定。如果想认定内乱罪（刑法第87条），就要有破坏宪法秩序（扰乱国宪）的目的、破坏某地平静的暴行或威胁。法庭认为，12月3日紧急戒严具备了这些条件。法庭表示：“尹锡悦和（前国防部长）金龙显等人以消灭宪法保障的议会民主制度等扰乱国家宪法为目的发布了布告令。可以认定，他们发动了动员多数军警占领国会等、禁止出入等具有破坏一个地区平静的威力。”法庭同时对韩德洙批判称：“作为国务总理，不仅没有查明12月3日内乱的真相，没有承担妥当的责任，反而为了自己的安危，隐藏紧急戒严相关文件，制作虚假公文，并作了伪证。”尹锡悦方面“启蒙性戒严”“警告性戒严”的主张也受到了批判。法庭认为，把在极端的情况下讨论的行使国家紧急权称为“警告用”，将其正当化，导致出现了大量否定宪法和法律秩序的支持者。法庭提及首尔西部地方法院暴乱事件，批判道：“有些人为了自己的政治立场，轻易违反宪法和法律。12月3日内乱导致这种错误的主张或想法大量出现，或者让其状态更加严重。”● “自上而下的内乱是亲卫政变……比过去内乱更加危险”法庭认为，特别是12月3日紧急戒严内乱与相当于“自下而上的内乱”的1979年12月12日政变相比，其危险性也非常严重。法庭认为：“因为国民选出的权力者轻视宪法和法律，做出违反宪法的内乱行为，从根本上动摇了对民主主义和法治主义的信任。”法庭还强调，随着大韩民国被认可为世界发达国家等国际地位提高，发生“亲卫政变”带来的经济、政治冲击是过去内乱时无法比拟的。法庭还强调：“如果自上而下内乱成功，权力者就会成为独裁者，国民的生命权等基本权利受到本质上的侵害，整个国家和社会将陷入难以恢复的混乱之中。”虽然没有大规模的人员伤亡，并且也在较短时间内实现解除戒严，但仅凭试图内乱就有必要进行严重的处罚。法庭还表示：“大法院对以往内乱案件的判决不能成为确定被告人刑罚的标准。”30年前因涉嫌从事内乱重要任务而被移交法院审判的前总统卢泰愚在一审法院被判处有期徒刑22年零6个月。但是经过二审和大法院，最终判刑时减刑至17年。当天，一审法院对韩德洙宣判的刑期比卢泰愚还要重。卢泰愚因涉嫌帮助全斗焕前总统发动12月12日军事政变而被移交审判。对此，一名庭长法官解释说：“这是已经掌握政权的权力者为了进一步巩固和持续权力的内乱，因此判断其危险性更大。”但另一名部长法官表示：“除了30年前大法院确定的判例外，内乱罪没有可以参考的事例。经过二审和大法院，对量刑等的判断结果可能会有所不同。”韩德洙毕业于首尔大学经济学系，历任通商产业部次官、外交通商部通商交涉本部长、国务总理室国务协调室长、副总理兼财经部长、国务总理、驻美大使等职务，不分进步、保守政权，多次登上国务总理位置，甚至出现了“职业是总理”的说法。虽然77岁的他受到了没有刑事处罚前科的“干净的公职生活”的评价，但在一审中因涉嫌从事内乱重要任务被判处有期徒刑23年，并被法庭当场拘留。宋慧美记者、吕根镐记者 1am@donga.com、yeoroot@donga.com