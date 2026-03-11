在韩常住外国人达170万 过半工薪族月入200万至300万韩元

据相关调查数据显示，常驻韩国的外国人接近170万人，其中一半外国工薪族月薪为200万~300万韩元。据韩国国家数据处和法务部10日发布的《2025年移民者居留现状及雇佣调查结果》，截至去年5月，韩国国内15岁以上常住外国人达到169.2万人。其中，65.5%的外国人为就业状态。从月平均工资水平来看，收入在200万至300万韩元之间的占比最高，为50.2%。其后依次为：月收入300万韩元以上（36.9%）、100万至200万韩元（9%）、100万韩元以下（3.8%）。月收入超过300万韩元的外国人比例较五年前（16.4%）增长逾一倍。然而，调查显示，过去一年中经历过经济困难的外国人占比也超过十分之一，达到12.9%。其中，36.2%的人表示“因负担不起医疗费而未能就医”，29.4%的人称“曾有过未能按时缴纳公共事业费用的经历”。从就业行业来看，矿业•制造业占比最高，为44.9%；其后依次为批发零售•住宿•餐饮业（20.4%）、事业•个人•公共服务（13.4%）、建筑业（9.6%）。周工作时间方面，40至50小时占比58.1%，50至60小时占17.8%，60小时以上占8.7%。按居留资格划分，在外同胞数量最多，为41万人（24.2%）；其后依次为非专业就业19%（32.1万人）、留学生14%（23.6万人）。值得注意的是，为补充国内劳动力不足而引入的非专业就业（E-9）签证居留者首次超过30万人。按国籍来看，韩裔中国人占比最高，达29.9%；其后依次为越南人（16%）、中国人（8.1%）。从大洲来看，亚洲人占比高达91.4%。按居住地区统计，57.5%的外国人居住在首都圈。宋有根记者 big@donga.com