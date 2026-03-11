“美国抽调部分驻韩美军萨德导弹”

据悉，驻韩美军最近把部署在庆尚北道星州的萨德系统上安装的部分拦截导弹从基地抽出，运到了外部。在与伊朗发生战争的美国正式向中东抽调驻韩美军武器的情况下，美国开始准备转移部分原本用于应对朝鲜威胁的防空战斗力核心“萨德”系统。随着中东局势进入长期化局面，有人担心抽调驻韩美军核心战斗力导致的空白期会长期化。据多名韩国政府消息人士10日透露，驻韩美军最近把部分“萨德”拦截导弹运到了某处。一名消息人士表示：“据我所知，萨德拦截导弹被转移到了其他美军基地的‘爱国者’炮台聚集的京畿道平泽市乌山美空军基地。”一个“萨德”炮台由交战控制所、雷达和6个发射台等组成，一个发射台安装有8个发射管，因此每个炮台可以搭载48枚拦截导弹。韩国军方内外有分析认为，运往中东地区的驻韩美军“萨德”拦截导弹可能多达数十枚。美国《华盛顿邮报》当地时间9日援引两名美国国防部（战争部）人士的话报道说：“部署在韩国的部分萨德系统正在向中东转移。”在由多层、重叠防御构成的韩国防空网中，“爱国者”负责下层（40公里以下），“萨德”负责上层（40-150公里）。驻韩美军在2017年部署“萨德”后，曾多次公开将保管在军营基地的“萨德”拦截导弹转移到星州基地，安装在萨德发射台进行演习。此次也有分析认为，保管在军营的“萨德”拦截导弹有可能被转移到了某处。韩国政府高层人士就《华盛顿邮报》的报道表示：“（韩美之间）都是协商后进行的。”李在明总统10日在国务会议上表示：“韩国虽然对驻韩美军根据本国需要运走部分防空武器持反对意见，但无法完全按照我们的意见贯彻，这也是无可争辩的现实。”他还说：“我们应该忠实地具备可以自主防卫的自主国防力量。”分析认为，美国特朗普政府一直宣称的扩大驻韩美军战略灵活性成为现实，这一表态是在强调应该积极应对。申圭镇记者、尹相虎记者 newjin@donga.com、ysh1015@donga.com