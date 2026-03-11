特朗普：“与伊朗的战争是短暂的郊游，即将结束”

美国总统特朗普当地时间9日用“短暂的郊游”来形容与伊朗的战争，并表示战争“即将结束”。有分析认为，受此次战争的影响，国际油价一度接近每桶120美元，对经济产生的冲击波正式开始，特朗普的表态暗示他有可能“提前宣布胜利”，正在摸索退出战略。特朗普当天在佛罗里达州迈阿密的多雷利度假村举行的记者会上表示，“我们远远走在初期作战日程前面。他们（伊朗）所拥有的一切都消失了”，主张战争即将结束。他在同一天举行的美国共和党活动中也反复强调，与伊朗的战争是“短期的”。此前的7日，特朗普曾表示，“将按照需要（打这场战争）”，表现出不惜进行持久战的意志。有分析认为，他之所以在两天后突然提出提前结束战争的可能性，是因为受到伊朗封锁霍尔木兹海峡等影响，油价暴涨，对战争的否定认识日益凸显。在今年11月的中期选举即将到来之际，美国国内的汽油零售价暴涨，反战舆论扩散，政治负担也随之加重。实际上，特朗普在记者会上表示，“我们正在集中精力（在持续此次行动期间）让石油和能源供应继续流向世界”，强调了稳定油价的强烈意志。美国能源部长克里斯·赖特9日表示：“正在与七国集团讨论共同释放战略储备油。”不过，特朗普坚称：“"直到敌人彻底失败为止，不会停止。”此外，伊朗前最高领导人哈梅内伊在2月28日美国和以色列的空袭中丧生后，其次子、被归类为强硬派的穆杰塔巴8日当选新最高领导人一事，特朗普表示“对他们的选择感到失望”，继续坚持不承认的原方针。为了稳定市场、安抚舆论，特朗普虽然表示即将结束战争，但似乎并没有放松针对伊朗的施压。此外，对于特朗普声称“战争即将结束”，伊朗政权的核心、被称为“政府之上政府”的革命卫队针锋相对地表示：“决定战争结束的是我们。”有评价认为，在穆杰塔巴当选最高领导人后，伊朗预告了将与美国决一死战。申晋宇 niceshin@donga.com