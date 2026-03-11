本周实行“油价上限制”，首先要消除副作用



中东危机导致国内加油站油价飙升，韩国政府计划本周启动石油产品最高价格指定制。也就是说，韩国已处于紧急情况，即使控制价格也要稳定油价。石油价格管制是自1997年油价自由化措施以来的第一次。要彻底应对其副作用。



如果石油价格暴涨，政府可以根据《石油事业法》公布石油产品的最高价格。问题是价格控制可能会引发市场歪曲和财政投入增加等副作用。20世纪七八十年代石油风波时期，政府公布石油销售价格低于成本价后，出现了炼油公司减产和加油站囤积等问题。受乌克兰战争的影响，欧洲在2023年实行天然气批发价格上限制时，部分供应商将销路转向了亚洲等国家。



要想减少这种能源价格控制的副作用，需要彻底杜绝囤积和串通，同时有必要采取弥补成本和公示价格差额的后续措施。赞成政府最高价格指定制的韩国加油站协会也提出了补偿损失和差额清算的条件。虽然《石油事业法》中有保全炼油公司或加油站损失的支援依据，但这是需要投入巨额财政的事情，因此要慎重设计制度。



如果政府人为降低能源价格，节约能源的诱因就会消失。结果，如果出现囤积现象，能源进口费用增加，政府财政负担就会加重。可能会引发用税金支援富裕阶层高价进口车或大型SUV油钱的争议。就像油类税下调措施连续延长一样，能源价格和税金一旦下调就难以再次上调。



中东危机究竟是短期战，还是持续数月或数年的长期战，目前尚无法判断。在采取能源价格控制措施时，应明确实施时间、期限和结束条件，以避免过早采取措施以至于中东危机长期化时财政成为“向无底洞里放水”式的情况。



政府为了筹措应对危机的财源，提出了利用因股市繁荣带来的证券交易税增加和半导体出口形势良好 来的法人税尽早编制补充的方案。在战争或灾难等紧急状况下，需要政府采取超出市场预测或现有政策的先行的、果断的应对措施。但政府干预总会伴随副作用和费用。必须选择性地把财政资金用在必要的地方，避免浪费宝贵的税金。

