朝鲜金与正：韩美联合军演“会带来可怕的后果”

朝鲜劳动党总务部长金与正10日对韩美联合军演“自由盾牌”表示强烈反对，并预告将进行挑衅，称演习“将带来可怕的后果”。也有分析认为，金与正提及“所有可用的特殊手段”和“超强攻势”等，暗示了紧急情况下朝鲜动用核武力的可能性。金与正当天上午发表谈话，就“自由盾牌”演习威胁称：“这是敌对势力在我国主权安全领域附近进行的军事力量炫耀之举。稍有不慎就会造成难以想象的可怕后果。”她还表示：“我们将以包括必定是压倒性的所有可用的特殊手段在内的破坏性力量作，作为遏制力的负责任活动，像铜墙铁壁一样管理国家和地区安全的战略威胁。”金与正表示：“我们将不断反复地让对手认识到我们的战争遏制力及其致命性的表现。我们将努力提高破坏力，让敌人不敢对敌，保卫国家坚实的和平。”此次谈话是金与正在第九次党代会上晋升为部长级后首次发表谈话，是在表达“对韩对美发表信息的原角色没有变化”。对此，韩国统一部官员评价称：“虽然有恐吓性的表述，但并没有直接指名美国，也没有提及核武力。考虑到目前的局势，这针对的是韩美联合军演。”他认为，在中东局势等不确定性增加的情况下，朝鲜为了不刺激美国，调整了水平。此外，据了解，在金与正发表谈话后，美国向日本冲绳嘉手纳空军基地投入了专门用于追踪弹道导弹的作战侦察机（RC-135U）和“联合铆钉”（RC-135W）侦察机等监控朝鲜挑衅迹象的资产。申나리 journari@donga.com