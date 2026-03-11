“想创作一部承载回忆的韩国传统作品”

世界最负盛名的动画制作公司“皮克斯动画工作室”的故事总监约翰•科迪•金与灯光师赵成娟10日在接受视频采访时表示：“皮克斯目前尚未使用人工智能（AI），因为我们重视倾注的心血与匠人精神。只要不失去这一原则，相信人工智能带来的影响不会太大。”两人参与了4日在韩国上映的迪士尼•皮克斯动画电影《河狸变身计划Hoppers》的制作。金总监参与角色开发，制作了大量场景的分镜脚本；赵灯光师则担任了动画的灯光指导。《河狸变身计划》讲述了通过将人类意识植入动物机器人的技术，变成海狸的女孩梅宝在动物世界中展开一段意想不到的冒险故事。该片全球首映票房收入达8800万美元（约合1293亿韩元），创下2017年引发热潮的《寻梦环游记》之后，皮克斯原创作品的最佳首映票房纪录。据悉，这部作品的灵感源于一部动物纪录片。导演丹尼尔•宗在观看动物纪录片时萌生了动物机器人的想法。金总监回忆道：“在导演的房间里，灯光组、故事组聚在一起自由提出想法，随手画画。数千张示例中，98%都进了垃圾桶。正因为经历了无数次想法测试，《河狸变身计划》独有的风格才得以更加令人印象深刻吧。”两人最关注的焦点是如何呈现亚裔主角梅宝的外貌。赵灯光师说：“白人的瞳孔是蓝色，而东方人的瞳孔感觉不同。我们力求在色彩和深度感上做出差异化处理。”2000年加入皮克斯的赵灯光师曾在学生时代创作过一部名为《奶奶》的动画，讲述与祖母的回忆以及韩国历史。她说：“在韩国生活时，曾觉得法国、迪士尼电影更好，但旅居海外后，对韩国传统的兴趣愈发浓厚。希望有朝一日能尝试创作带有韩国元素的作品。”金泰彦记者 beborn@donga.com