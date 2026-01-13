《K-pop猎魔女团》获第83届金球奖双冠王…“献给所有曾遇闭门羹的人”

“我想将此奖献给所有曾遭遇过闭门羹的人。我现在可以自信地说，‘拒绝只是人生的另一种转折’。所以，各位，请绝对不要放弃。”当地时间11日，在美国洛杉矶举行的第83届金球奖颁奖典礼舞台上，歌手EJAE似乎眼泪即将夺眶而出。她参与了奈飞动画片《K-pop猎魔女团》主题曲《Golden》的作曲，当天获得了金球奖最佳原创歌曲奖。去年风靡全球的《K-pop猎魔女团》在今年金球奖上获得两座奖杯。继最佳原创歌曲奖后，又在最佳动画长片奖单元击败《疯狂动物城2》、《剧场版鬼灭之刃：无限城篇》等强劲竞争对手，夺得奖杯。由韩裔作曲并演唱的歌曲获得金球奖最佳原创歌曲奖尚属首次，韩裔导演制作的动画片获得作品奖亦为首次。尤其EJAE似乎回想起了在韩国作为偶像练习生生活的时光，她激动地哽咽道：“梦想成真了。”“当我还是个小女孩时，为了成就成为偶像的梦想，我十年间不懈努力。但因‘嗓音不足以出道’的理由被拒绝，也曾为此失望。为了战胜那份痛苦，我寄情于音乐，如今才能作为歌手兼作曲人站在这里。”执导《K-pop猎魔女团》的玛吉-康导演也难掩喜悦。康导演表示：“感谢所有相信这部深深植根于韩国文化的作品能在全球引起共鸣的人”，“最开心的是，坚强、自信又有些古怪、坦率的女性角色能够触动观众。”另一方面，朴赞郁导演的《无可奈何》虽入围音乐/喜剧电影类最佳影片、最佳男主角（李炳宪）、最佳外语片等三个奖项，但遗憾未能获奖。今年金球奖最大赢家是保罗•托马斯•安德森导演的电影《一战再战One Battle After Another》。这部入围9个奖项的作品，获得了音乐/喜剧电影类最佳影片、最佳导演、最佳剧本、最佳女配角等四座奖杯。金泰彦记者 beborn@donga.com