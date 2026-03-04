盘中失守6000点 美空袭致韩国综合股价指数承压暴跌

受中东战争风险影响，韩国综合股价指数创下史上最大跌幅（452.22点），下挫逾7%。被称为“韩国型恐惧指数”的KOSPI200波动性指数（VKOSPI）当日飙升逾16%，创下6年来新高。3日，韩国综合股价指数较前一交易日下跌7.24%，报收于5791.91点。这是自因美国经济衰退忧虑导致全球股市暴跌的2024年8月5日（-8.77%）以来最大跌幅，而韩国综合股价指数单日跌幅超过7%在2020年代仅出现过三次。随着美以空袭伊朗导致中东地区风险扩大，全球金融市场整体萎缩。尽管美方在开战初期除掉了伊朗最高领导人阿里•哈梅内伊，但伊朗革命卫队攻击了通过“世界原油动脉”霍尔木兹海峡的船只，加剧了市场恐慌。若战争长期化，“油价上涨→物价上涨→利率上调”将连锁反应，加大股市下行压力。分析认为，因“三一节”假期休市一天后开盘的国内股市，一次性消化了诸多利空因素，导致跌幅较大。日本日经平均指数和香港恒生指数在前一日小幅上涨后下跌，中国上证综合指数和台湾加权指数连续两日下跌，但跌幅较为分散。韩国综合股价指数较全球股市此前急剧上涨也成为压力。今年以来，尽管标准普尔500指数和纳斯达克指数等全球股市表现不振，但韩国综合股价指数上涨逾50%，呈现过热状态。当日，KOSPI200波动性指数较前一交易日上涨16.37%，升至62.98。这是自因疫情导致股价波动剧烈的2020年3月19日（69.24）以来，约6年来的最高值。投资心理极度萎缩，外国投资者净抛售5.1万亿韩元，拖累股指。外国投资者自上月13日以来连续9个交易日净抛售，累计净抛售规模达19.5万亿韩元。相反，个人投资者视其为低吸机会，买入了5.8万亿韩元股票。机构投资者净抛售8900亿韩元。受地缘政治不稳引发的美元走强和外国投资者净抛售的共同影响，当日首尔外汇市场上韩元对美元汇率收盘报1466.1韩元，较前一交易日上涨26.4韩元，创下今年以来的最大涨幅。洪锡浩记者 will@donga.com