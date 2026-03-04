伊朗若缺席世界杯将损失154亿韩元…下届大赛亦恐无缘

分析指出，遭受美国和以色列空袭的伊朗若放弃参加2026年美加墨（美国、加拿大、墨西哥）世界杯，将蒙受巨大损失。美联社3日报道称，“若伊朗决定不参加世界杯，将至少放弃1050万美元（约合154亿韩元）。国际足联（FIFA）将向进入世界杯决赛圈的48个国家提供150万美元‘备战经费’，而即使是小组赛出局的16个国家也将各获得900万美元。”此外，根据世界杯弃权，还将被处以至少25万瑞士法郎（约合4.7亿韩元）的罚款，并可能被剥夺下届世界杯预选赛的参赛资格。伊朗在美加墨世界杯亚洲区第三轮预选赛中，以A组第一（7胜2平1负）的成绩获得决赛圈门票。与比利时、埃及、新西兰同分在G组的伊朗，三场小组赛均将在美国进行。因此，伊朗原计划将大本营设在美国亚利桑那州图森市。然而，上月28日美国和以色列的空袭导致伊朗最高领导人阿里•哈梅内伊等主要人士身亡，引发了伊朗“抵制世界杯”的可能性。据1日西班牙媒体《马卡报》报道，伊朗足球协会会长迈赫迪•塔吉通过伊朗国家广播表示，“美国的攻击使得参加本次世界杯变得困难。”美加墨世界杯因不稳定的中东局势以及与“卡特尔战争”而动荡不安的墨西哥瓜达拉哈拉市等地，自开赛前气氛便已紧张。决赛圈A组的韩国队，三场小组赛中有两场将在瓜达拉哈拉进行。韩国国家足球代表队主教练洪明甫决心不受外部局势影响，专注于世界杯决赛圈的备战。近期在欧洲考察了国家队球员状态的洪主教练于1日回国。洪教练通过大韩足球协会表示：“多种外部因素似乎使世界杯从揭幕战起就备受关注。我们国家队不会受外部环境影响，将全力以赴做好当下能做的事情。”金培中 wanted@donga.com