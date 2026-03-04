中东战事扩大……韩国必须应对“安保-经济复合危机”的长期化



与以色列一起开始的美国对伊朗的空袭已经持续4天，美国总统特朗普3日表示：“有能力比4-5周持续更久”，不排除投入地面部队的可能性。这一发言是在伊朗对中东周边国家以及英国和法国军事基地等12个国家进行报复的情况下发表的。像这样，中东战争随着战事的扩大而长期化的可能性正在增大。韩国也应该应对韩半岛安全和世界能源供应网陷入动摇的“复合危机”的可能性。



围绕韩国政府期待的以特朗普总统3月底至4月初访华为契机打开大门的朝美首脑会谈，不确定性增大。特朗普在与伊朗进行核谈判的过程中，果断采取了清除首脑层的行动。目睹这一幕的朝鲜国务委员长金正恩可能会更加执着于核武器，并更加贴近靠山俄罗斯和中国。更何况，据国际原子能机构透露，朝鲜在宁边完成了看似铀浓缩设施的新建筑等，不断增强核能力。



就像美国去年6月打击伊朗核设施前，在中东循环部署部分驻韩美军“爱国者”炮台一样，为了防御伊朗的导弹攻击，可能挪走“爱国者”和“萨德”部队，甚至可以挪走MQ-9“死神”无人机等监视侦察资产。去年部署在中东的“爱国者”导弹时隔4个月才返回，但如果此次战争长期持续下去，战斗力空白期必然会延长。



伊朗封锁霍尔木兹海峡，对中东国家的石油、天然气设施等进行无差别攻击，使经济混乱最大化。沙特阿拉伯部分炼油厂和卡塔尔液化天然气设施的生产因无人机袭击而中断，国际油价和天然气价格飙升。韩国综合股指3日暴跌7%以上。对中东产能源依赖度较高的韩国、日本等亚洲非产油国的股市尤其受到了很大的动摇。



据悉，如果霍尔木兹海峡封锁持续1-2周，卡塔尔产液化天然气价格有可能上涨20%。卡塔尔产液化天然气实际上没有绕过霍尔木兹海峡的运输路线。如果因液化天然气供需问题导致电费上涨，半导体、钢铁等电力使用量较大的产业的二次损失令人担忧。要提前确保美国、南美、东南亚等地的液化天然气替代供应线。



有分析认为，如果霍尔木兹海峡封锁持续数月，国际油价将飙升至每桶100美元左右，韩国经济增长率将下降0.3个百分点。必须以战争长期化为常数，重新制定韩半岛安保和能源供应网战略。

