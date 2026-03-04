虚构巫师进行“煤气灯效应”操控 骗取87亿韩元

一对夫妇通过虚构的巫师对熟人进行心理操控（煤气灯效应），骗取逾87亿韩元，经检察机关补充侦查后被捕，并被移送法院审理。首尔南部地方检察厅重要经济犯罪调查组（组长河忠宪）日前表示，已在上月以涉嫌违反《特定经济犯罪加重处罚法》中的敲诈和欺诈等罪名，对这对40多岁夫妇进行拘留起诉。这对夫妇涉嫌于2018年，从一次家长会上认识的女性手中，夺取了价值10亿韩元的公寓股份及77亿韩元支票。夫妇二人接近当时正抚养残疾子女的受害者，声称“认识一位能治疗残疾的高人巫师”，随后提供了自称“赵末礼”的巫师联系方式。受害者通过短信与赵末礼进行了数年咨询，并按照对自己情况了如指掌的赵末礼的指示，甚至拍摄了包含性内容的视频。此后，受害者受到“将视频告知你的家人”的威胁，据调查，受害者因此向巫师赵末礼交出了价值10亿韩元的公寓股份和77亿韩元支票。但检察调查结果显示，巫师赵末礼实为这对夫妇捏造的虚拟人物。丈夫（49岁）利用在聚会上听到的信息，冒充巫师欺骗了受害者。同时，这对夫妇还被指控接触受害者的丈夫，并以同样手法指示其挪用公司资金逾65亿韩元。此案因受害者的丈夫因涉嫌挪用公款被起诉并接受检察调查而真相大白。警方将案件移交检方后，检方怀疑背后另有其人，遂展开补充侦查。据称，受害者的丈夫将挪用的大部分公司资金转入了实施诈骗的夫妇账户。受害者亦曾陈述称“丈夫是因为我而被巫师欺骗才犯下罪行”。检方展开强制调查后，获取了大量证明这对夫妇利用虚构巫师欺骗受害者的证据。高道艺记者 yea@donga.com