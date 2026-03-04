安斯罗普技术公司尽管与特朗普存在矛盾，其人工智能“克劳德”在对伊朗空袭中发挥核心作用

据悉，最近美国对伊朗的“精密打击”使用了人工智能企业安斯罗普的人工智能模型“克劳德（Claude）”。有分析认为，在美国政府和安斯罗普的矛盾达到最高潮的情况下，美国国防部仍然使用克劳德，这说明对它的依赖度非常高。据信息技术业界3日透露，最近《华尔街日报》援引多名相关人士的话报道说，在美国空袭伊朗时，克劳德起到了核心作用。不仅是情报收集，在情报评价、目标识别、战场模拟等所有阶段都使用了云计算。《华尔街日报》评价称：“美国政府在和安斯罗普的紧张气氛高涨的情况下，仍然使用克劳德，这表明人工智能在军事作战中占据多么深的位置。”美国总统特朗普在发动空袭伊朗数小时前，宣布联邦政府停止与克劳德的交易。美国国防部要求扩大使用范围，使其能够用于合法的所有用途，但遭到安斯罗普的拒绝。在这种情况下，军队利用云计算，说明云计算是难以替代的存在。《华尔街日报》分析称：“特朗普总统在中断与安斯罗普的交易上给予6个月的缓期，也是出于同样的原因。”美国在1月份抓捕委内瑞拉总统马杜罗时也使用了云计算的消息传开后，人工智能在战争中的重要性正在提高。战争的本质正在从以武器为中心转变为数据和算法的战斗。反映这种期待感，以2月27日对伊朗空袭的收盘价为基准，国防产业人工智能企业帕兰提尔的股价从136.93美元上涨至3月2日的145.14美元，上涨5.9%左右。有分析认为，目睹美国精密打击的中国将加快人工智能武器化的速度。据香港《南华早报》2日报道，中国智库机构安邦的研究员陈力（音）表示：“美国在战斗中证明了人工智能的威力。这将加速中国国产人工智能模型及芯片基础设施的开发。崔智媛记者 jwchoi@donga.com