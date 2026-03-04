特朗普暗示将发动全面战争，“将毫不犹豫地向伊朗投入地面部队”

美国总统特朗普当地时间2日在接受《纽约邮报》采访时表示，“关于（向伊朗）投入地面部队，没有‘紧张失常’”，暗示可能投入地面部队。“紧张失常”是高尔夫、棒球等运动中使用的用语，是指在关键时刻心理上萎缩或害怕的状态。特朗普的话意味着，必要时美国将毫不犹豫地向伊朗投入地面部队。特朗普同一天在华盛顿白宫强调：“我们当初预计需要4-5周时间，但我们有能力（把战争）打得更久。”他还说：“不管需要多长时间，都可以。”美国国防部长赫格塞思当天在与参谋长联席会议主席丹·凯恩一起举行的媒体吹风会上，就此次战争的“退出战略”表示：“不会提出特定时间。”这是自2月28日美国和以色列空袭伊朗最高领导人哈梅内伊后，特朗普首次暗示有可能投入地面部队。分析认为，这反映了如果伊朗的强烈抵抗导致此次战争比预想的要长，仅凭目前以空军力量为主的作战，很难使伊朗的核和导弹能力去功能化。特朗普当天表示，“拥有远程导弹和核武器的伊朗政权不仅对中东，对美国国民也构成威胁”，再次确认以此次战争为契机彻底消除伊朗核威胁的意志。如果美国打出“投入地面部队”这张牌，就可以对伊朗核、导弹设施等进行物理控制，还可以加强对伊朗国内反美抵抗势力的直接遏制力。不过，地面部队的投入很有可能导致美军和伊朗人死伤者剧增。这必然会在国内外引起强烈的逆风。似乎意识到了这一点，特朗普当天在接受美国保守倾向的有线电视台“新闻国家”采访时，就投入地面部队一事表示：“我认为没有必要那样做。”美军中央司令部2日表示，在伊朗的反击中丧生的美军有6人。在伊朗被称为“政府之上的政府”的革命卫队威胁说：“霍尔木兹海峡已经关闭。任何试图通过的船舶，革命卫队和海军都会烧毁它。”申晋宇 niceshin@donga.com