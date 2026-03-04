“人机大战”经典重现，李世石时隔十年再与人工智能对弈

据悉，李世石九段将在与谷歌DeepMind的人工智能围棋程序“AlphaGo”进行世纪对局十年后，在同一地点再次与人工智能展开围棋对决。此次，李九段将亲自利用人工智能创建围棋模型进行比赛。执行型人工智能初创企业Enhans于3日表示，将于9日在首尔钟路区四季酒店Ara Hall与李九段共同举办通过围棋进行的全球人工智能宣传活动。此处正是李九段于2016年3月9日至15日与AlphaGo对弈之地。当时，AlphaGo以4胜1负的战绩击败李九段，震惊世界。李九段在第四局下出被誉为“神之一手”的第78手，击败AlphaGo取得一胜，守住了人类的自尊心。迄今为止，李九段仍是唯一一位战胜过AlphaGo的人类围棋棋手。9日举行的对弈将于当日下午1时至1时30分进行，时长30分钟。李九段将与Enhans的人工智能代理系统进行语音对话，实时创建自己的围棋比赛。李九段还将在人工智能代理的帮助下，构建一个与自己竞争的对弈模型。此后，李九段将亲自与自己所创建的对弈模型进行围棋对决。通过这一过程，将展示人工智能代理仅凭语音指令即可执行从企划到执行、生成、驱动的全过程。李九段自2019年退役后，于去年被聘为蔚山科学技术院（UNIST）机械工程系特聘教授，正在进行人工智能与围棋融合的研究及相关咨询、专题讲座。此次活动获得了支持云平台Azure的微软、Anthropic、英伟达等全球科技巨头作为官方赞助商参与。活动将通过直播向全世界播出。Enhans相关人士表示：“这象征性地展示了曾经以强大性能与人类对决的人工智能，如今已进化为在人类主导下‘执行’和‘创造’的伙伴。”Enhans是一家成立于2021年的人工智能操作系统解决方案企业。该公司代表李承铉表示：“十年前人工智能给人类带来惊喜的地方，如今证明了人工智能已进化为协助人类意图、最大化创造力的伙伴，意义深远。”全慧珍记者 sunrise@donga.com