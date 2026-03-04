打破政党合并的“新李在明”派的威力，维持与旧主流的同居是关键



共同民主党和祖国革新党的合并告吹，是首次表明被称为“新李在明”派的中立、实用倾向的共同民主党支持层业已形成足以改变党领导层决策的势力的事件。



从新李在明派那里收到反对合并短信炸弹的议员们中有不少人表示，“没想到火力会这么强”。面对被分类为亲卢武铉、亲文在寅的民主进步阵营的旧主流支持层，“新李在明”派向党主导层确认了具有贯彻自己判断的威力。



新李在明派对祖国革新党表现出了与旧主流的情绪差异。他对祖国革新党代表曹国所具有的“只许州官放火，不许百姓点灯”的形象表示反感，对祖国革新党的土地公共概念等进步议题表现出警戒心。分析认为，虽然旧主流主张“本来就是一家人，合并是很自然的”，但新李在明派没有形成“应该和被认为是左翼的祖国革新党一起走”的共识。



新李在明派的规模有可能根据李在明总统的成果而进一步扩大。在李总统的支持率高于党支持率的情况下，根据韩国综合股指（KOSPI）的上涨和房地产价格的稳定等经济成果，党的支持层也会扩大。也有人说，共同民主党多年来事实上放弃的二三十岁男性将流向新李在明派。随着国民力量党在党首张东赫代表体制下向右翼的“再一次尹”支持层倾斜，无处可去的中立保守选民也有可能靠过来。



问题是，新李在明派的规模越大，与老主流的矛盾就会越尖锐。因为新李在明派的中立实用倾向与象征586（50多岁、80年代、60年代生）运动圈的老主流的传统理念、路线不同。



新李在明派和旧主流的第二次冲突随时都有可能发生。像是否保留检察厅的补充调查权一样，李总统和党内强硬派议员之间出现分歧的事件就是潜在的雷管。脱核电站和对朝政策、对日外交等文在寅政府时期引发理念矛盾的事件也有可能成为导火索。



在这种情况下，对新李在明派说“不”的情绪，可能会在被认为是旧主流的郑清来代表等党内强硬派或586运动圈出身人士中间爆发。李总统的粉丝俱乐部“在明家村”已经强制让郑清来、亲郑清来派系最高委员李成润和崔敏姬议员等人退出。据分析，他们全力支持李总统的国政运营，完成了“新李在明化”。对此，新李在明势力和旧主流支持层《挑刺日报》、旧主流大喇叭金御俊和柳时敏作家等的心理战日益激烈。



在8月的全党大会上，郑清来和国务总理金民锡、前代表宋永吉等人都被提到有意竞争，新李在明派和旧主流的支持者们将出现分歧，路线之争将全面展开。此后，以下届党代表为中心，可能分为党权派和非党权派，继续展开斗争。



关键是调解新李在明派和旧主流的分歧，维持扩大的支持层联合的党主导层的实力。虽然扩大支持层是罕见的有利因素，但如果与原先支持层的矛盾管理失败，就会成为分裂的诅咒。共同民主党如何维持新李在明派和旧主流的同居，将成为2028年议会选举的核心变数。

