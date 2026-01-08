“物理人工智能迎来聊天GPT瞬间”……是韩国应抢占先机之路



被困在电脑和智能手机中的人工智能拥有机器人这一身体、深入产业现场和家庭各处的“物理人工智能”时代即将到来。英伟达首席执行官黄仁勋5日在展示无人驾驶车辆平台时表示：“机器人等物理人工智能迎来了聊天GPT瞬间。”他在一年前曾表示，体能人工智能将成为连接生成型人工智能的“新一代浪潮”，但现在宣布这不是遥远的未来，而是眼前的现实。立志成为“人工智能三强”的韩国要攻占的新一代战场已经展开。



世界最大的家电、信息技术展示会“CES 2026” 6日起在美国拉斯维加斯举行，其核心话题也是物理人工智能。搭载人工智能大脑的人形机器人、无人驾驶汽车等吸引了人们的视线。韩国企业也推出了多种“机器人工人”，展示了技术实力。现代汽车集团以可以自由移动全身关节、感受触觉的人形机器人“Atlas”向特斯拉的“擎天柱”发起了挑战。LG电子公开了像人类一样的细腻动作代替人力叠衣服等家务劳动的机器人“Cloid”，三星电子演示了人工智能冰箱和洗衣机等家电理解用户要求、像个人秘书一样运转的日常生活。



如果人工智能脱离数字世界，走向物理世界，对产业的影响将非常大。有预测称，从长期来看，潜在市场规模将达到50万亿美元（约7.2万亿韩元）。特别是在物理人工智能领域，韩国具有引领市场的潜力。韩国每1万名劳动者中就有1012台机器人，构筑了世界第一的产业用机器人基础设施。再加上拥有半导体、汽车、钢铁、造船等多种制造业生态系统，有利于确保学习体能人工智能所需的高品质数据。黄仁勋去年访韩时也曾评价说：“这是一个拥有软件、制造业、人工智能技术的罕见国家。”



韩国政府去年也宣布经济增长战略，提出了物理人工智能不是“三强”而是“第一”的目标。但潜力并不能保证成功。应该通过果断的投资促进制造业的人工智能转换，并整顿阻碍无人驾驶人形机器人实证的规制。不能错过通过物理人工智能推翻在生成型人工智能落后于美国和中国的竞争力的机会。

