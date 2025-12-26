柳贤照打破韩国女子职业高尔夫巡回赛“二年魔咒” 明年目标直指“多胜王”

“今年就像是收到了圣诞老人礼物的一年。”今年在韩国女子职业高尔夫（KLPGA）巡回赛上崛起的顶级明星柳贤照（20岁）如此形容她的2025年。柳贤照近日接受本报采访时笑着说：“去年拿到了新人奖，所以在开启今年赛季时，其实压力很大。但是获得了比预期更好的结果，我想对自己说一声‘做得好’。”在韩国女子职业高尔夫巡回赛选手中，不乏在处子赛季表现活跃，次年却遭遇“二年魔咒”的选手。但曾在2024年获得一胜并夺得年度最佳新人奖的柳贤照，今年击败了众多强劲的前辈，成功加冕年度最佳球员奖和最低平均杆数奖，成就“双冠王”。柳贤照表示：“今年，我没有在官方练习日下场打球，而是将时间投入到体能训练和推杆练习中，这似乎带来了很好的效果。”在2024赛季，柳贤照的平均推杆数在巡回赛选手中仅列第80位（30.62杆）。但今年，她的排名大幅提升了62位，来到第18位（29.74杆）。标准杆上果岭率（76.73%，排名第9）本就处于上游的柳贤照，随着推杆表现改善，得以大幅减少总杆数。柳贤照说：“从备战赛季的冬季训练开始，我就非常努力地练习果岭周边的挖起杆击球和推杆等‘短杆技术’。去年，尤其是长推杆表现不佳，导致我损失了许多本不该丢的杆数。在本赛季开始前，我集中练习了10米以上的长推杆，以确保在任何情况下都能保住标准杆。”柳贤照全年挥洒的汗水，最终以年度最佳球员奖和最低平均杆数奖的形式回馈于她。柳贤照是本赛季巡回赛中唯一一位平均杆数保持在60多杆（69.94杆）的选手。柳贤照表示：“最低平均杆数奖意味着从平均意义上表现得最好。要做到这一点，抓鸟固然重要，但在困难情况下成功保标准杆更为关键。我今年能获得这个奖项，也得益于包括推杆在内的短杆技术的提升。”柳贤照的前途显得更加光明。她是KLPGA巡回赛历史上，第7位在获得年度最佳新人奖次年便夺得年度最佳球员奖的选手。这是申智爱（37岁）和金孝周（30岁）等曾叱咤世界女子高尔夫球坛的巨星们走过的道路。柳贤照说：“确定获得年度最佳球员奖的比赛是S-OIL锦标赛。但那个比赛的最后一天，我打出了高于标准杆1杆的成绩，所以心情并不好。周围的人都在说‘祝贺你获得年度最佳球员奖’，但我没什么特别的感触。后来，我突然想到自己正与申智爱前辈、孝周姐姐等真正伟大的选手们同列，那一刻才感到无比荣幸。”虽然创下各种纪录，度过了一个辉煌的赛季，但柳贤照并不满足。柳贤照今年参加了29场比赛，有19次进入前十名。她的前十名完赛率高达65.6%，位列第一，但真正捧起冠军奖杯的却只有一次。而前十名完赛率（44.4%）排名第二的洪贞敏（23岁）则三次夺冠。柳贤照表示：“在本赛季取得首胜之前，我经历了五次亚军和季军，内心一直很郁闷。想赢的愿望变得强烈，视野反而变窄了。似乎在决赛日没能发挥出实力，错失了很多夺冠机会。”展望即将到来的2026赛季，柳贤照的目标只有一个，那就是“多胜王”。柳贤照说：“我的目标是，明年这个时候再次接受采访时，能被问到‘你怎么能赢得那么多冠军？’。本赛季我唯一的胜利，也是成功卫冕的KB金融明星锦标赛，其举办届数正好与我的年龄相同。去年我19岁时夺冠，那是第19届比赛，今年我20岁，是第20届。只要我还活跃在赛场上，这个比赛我绝不想让给其他人。”金正勋记者 hun@donga.com