执政党主导在国会通过引发违宪争议的《内乱法庭法》

共同民主党主导的设立专门负责12月3日紧急戒严相关案件的内乱专司法庭的法案23日在国会获得通过。有人指出，在违宪争议中反复修改的法案事实上与大法院制定的设立专司法庭的例规内容相同，但共同民主党坚持处理法案，反而制造了前总统尹锡悦等人迟延内乱案审判的借口。国会在当天的全体会议上以175名赞成、2名反对、2名弃权的结果通过了《关于内乱、外患、叛乱犯罪等刑事程序的特例法》。国民力量党代表张东赫从前一天开始进行了宪政史上最长的24小时无限制辩论，试图阻止法案，但共同民主党当天根据国会法强制结束无限制辩论后，表决通过了法案。国民力量党议员没有参加表决。共同民主党原先制定了以法务部长、宪法法院事务处长等外部人士为中心的推荐委员会推荐专司法庭法官的内乱法庭法，但在卷入违宪争议后，改为在法官代表会议等法院内部成立推荐委员会的修正案。但是，“通过推荐委员会选拔法官本身就违宪”的指责再次不断，最终在最终方案中取消了推荐委员会本身，改为首尔中央地方法院、首尔高等法院法官会议和事务分担委员会可以组成专司法庭。在此过程中，大法院通过法官会议和事务分担委员会，制定了专门负责内乱法庭的例规。通过随机分配确定的法庭全权负责内乱事件，共同民主党的要求事实上被接受，似乎也摆脱了违宪争议。但是，随着共同民主党在国会通过内容与大法院例规相似的内乱专司法庭法，反而出现了尹锡悦等去年12月3日紧急戒严相关人士的审判被推迟的可能性。首都地区高等法院的一名部长法官表示：“从内乱被告的立场来看，共同民主党事后设立了专司特定事件的法庭，产生了涉案人员以‘接受公正审判的权利受到侵害’为由提出违宪法律审判’的余地。”国民力量党首席发言人在评论中抨击称：“共同民主党最终选择了自己成为历史罪人的道路。试图用立法权力设计审判结果，这本身就是正面违反宪法秩序的选择。”他还说：“即使层层更换包装纸，也掩盖不了违宪的本质。共同民主党的‘打补丁修正’只不过是自己承认存在问题的自白而已。”金自炫记者、宋慧美记者 zion37@donga.com、1am@donga.com