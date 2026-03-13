李在明：“编制补充预算，即便熬夜也要尽快完成”

韩国总统李在明12日指示说：“如果决定编制补充预算，快速进行需要一两个月的时间，这似乎是以往的惯例，即使很难，也要通宵进行。”李在明还直接提到通过地方代金券对中东事态的油价补贴进行差额支援的方式。李在明当天在青瓦台主持的首席秘书和助理会议上提及中东事态，并表示：“如果危机状况持续下去，消费、投资心理将会萎缩，艰难迎来的经济复苏趋势也会减弱。最终不得不编制补充预算，希望尽快完成。”李在明直指总统政策室长金容范说：“熬夜做吧。现在哪有周末啊? 要把时间缩短到最低限度，周密地制定方案，以免中间出现漏洞。”李在明表示：“包括冻结上半年公共开支、扩大农畜水产品打折支援等在内，将加快对油类税或货车、大众交通、农渔业者的油价补贴支援速度。”他还提出：“如果统一进行财政支援，很难阻止两极化深化。应通过直接支援、分级支援，向困难的一方提供更多的支援。”他还表示：“听说每年的税收减免额达80万亿韩元左右，如果一律减免税金或减免油类税等一般支援，就会感觉不到（效果）。如果明确阶层和目标，分等级支援，会更有效率。”李在明强调：“虽然也有指责这是‘倾囊相助’和‘民粹主义’的情况，但这种指责是不可取的。直接援助是好的，相比现金援助，如果以地方代金券的形式发放，就能产生转换为小工商业者地区商圈销售额的双重效果。”随着李在明强调补充预算的速度战，政府可能会推进比当初提出的5月提前执行补充预算的方案。预计，在扩大油类税下调幅度、能源券支援等油价上涨支援的基础上，还将包括中小企业智能工厂支援、解决青年雇用难、文化艺术界支援预算等。李在明表示：“通过中东危机，我们再次确认了有必要纠正社会各处积累的不公正、不合理的各种非法变相做法。在国民渴望趁热打铁、实现非正常正常化的现在，正是加快大转型速度、取得实际成果的机会。”李在明当天还就2024年12月29日务安济州航空惨案表示：“要彻底调查遗骸被放置一年多的原委。要严肃追究对此次事件负责的相关人员的责任。”朴訓祥 tigermask@donga.com