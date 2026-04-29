晚宴响起枪声，特朗普、万斯和约翰逊等人坐在一起，却没有“指定幸存者”

当地时间25日晚8点半左右，华盛顿希尔顿酒店发生针对美国特朗普政府高层人士的枪击事件。总统特朗普、副总统兼参议院议长万斯（权力继承第二顺位）、众议院议长迈克·约翰逊（第三顺位）、国务卿鲁比奥（第五顺位）、财政部长贝森特（第六顺位）、国防部长赫格塞思（第七顺位）等美国高层人士大举出席白宫记者协会的这一晚宴。除了不久前接受胆结石手术、在住宅所在的爱荷华州疗养的美国权力继承排名第四位的参议院临时议长兼共和党参议员查克·格拉斯利之外，美国核心最高层人士齐聚一堂。当天，包括特朗普在内的内阁成员安全撤离。尽管如此，还是有很多人批评说活动的保安水平松懈。尽管政府权威人士大举参加，却没有被指定为“国家特别安全活动”，因此安保程序相对不彻底。据《新闻周刊》报道，共和党众议员迈克尔·麦考尔指责保安不力说：“如果有爆炸物爆炸，总统、副总统、众议院议长可能会全部死亡。”此外，在此次活动中，没有指定在总统等有事时总管国政运营的“指定幸存者”，因此争议进一步扩大。● 保证国政运营连续性的指定幸存者据美国宪法中心透露，美国从1984年开始一直延续着在总统国政演说日宣布指定幸存者的惯例。指定幸存者是“任何瞬间都不能出现国政空白”为宗旨制定的惯例，并不是成文的法律规定。这是为了应对像总统的就任仪式和国政演说一样，政府、国会、司法机构高层同时参加的正式活动中发生恐怖袭击或核攻击等意外情况。通常，白宫办公厅主任会指定一名幸存者代理总统权限，在远离首都活动场所的秘密场所待命。据悉，前苏联也为了应对敌人的核攻击，从20世纪50年代开始秘密运用了指定幸存者制度。美国建国后发生了9次总统出事情况。共有8位总统在任期内去世，还在理查德·尼克松在总统任期内下台。当时的权力全部由时任副总统接任。白宫发言人卡罗琳·莱维特27日表示，在白宫记者协会晚宴活动即将举行当时，并没有指定幸存者。她主张：“虽然在晚宴之前曾讨论过指定幸存者相关问题，但是处于继承顺序的多位部长因个人原因没有参加，因此没有必要指定指定幸存者。”不过也有很多人批评说，这一解释缺乏说服力。因为指定幸存者制度的目的是，即使在国家最高领导层同时受到攻击的最坏情况下，也能立即维持总统权限继承及军队统帅权、核指挥体系。就算按照莱维特的解释，相当多高层人士没有参加，而且他们在外部，因此政府功能的连续性有可能得以维持。但是有人指出，在权力排名前三位都聚集在一起的情况下，事前没有指定幸存者，这一点是个大问题。● 白宫将在本周讨论保护特朗普的措施鉴于以此次事件为契机对保护总统和国家领导层安全的程序和规定提出了新的疑问，白宫似乎开始全面重新讨论如何保护特朗普。《华盛顿邮报》27日报道说，白宫办公厅主任苏珊·威尔斯计划，立即召集白宫特勤局和国土安全部领导人，讨论此次事态中吸取的经验教训，并讨论保护总统的追加措施。白宫重新讨论安保体系，与今年为纪念美国建国250周年，特朗普将出席的大型活动接连不断大有关系。特别是在华盛顿，将举行赛车和综合格斗比赛等，预计将分别吸引数万名观众。白宫人士对《华盛顿邮报》表示：“威尔斯主任将在这种大型活动中讨论保障总统安全的追加方案。”华盛顿=常驻记者申振宇、金允珍记者 niceshin@donga.com、kyj@donga.com