专栏：比鬼神更可怕的是不信任

“那个地方，活着是出不来的。”一位气氛有些阴森的大婶讲述着杀木地。因垂钓者接连死亡的事故和路况照片中拍到的不明人脸形像，前往杀木地进行重新拍摄的制片人秀仁（金惠奫饰）和拍摄团队遭遇了如同大婶所说般的种种怪异事件。进行路况拍摄的摄像头传送的画面中捕捉到了奇怪的形像，打水漂飞出去的石头又飞了回来，夜间感知动作的动作探测器上显现出不明存在。漆黑夜晚的乡间小路上，导航仪失灵将车辆引入水库，即便试图离开杀木地，车辆仍在同一地点不断打转。随着“太可怕了”的口碑传开，电影《杀木地》（又名：煞木池）甚至让其取景地——忠清南道礼山郡的一处水库沸腾起来。车辆蜂拥而至、帐篷林立，还竖起了“前往杀木地的路”的指示牌。电影中“活着出不来”的地方竟成了旅游景点，人们蜂拥而至，这一奇观正在上演。得益于这种热潮，《杀木地》虽然是恐怖片，却取得了超过160万观影人次的非典型票房成功。该片以特定空间的怪谈为恐怖素材，同样引发了热潮，令人联想到动员了260万观影人次的《昆池岩》。《杀木地》之所以可怕，是因为现代影像设备映照出的一系列无法令人相信的不祥征兆。本该指引安全道路的导航仪却将人引向死路，本该只记录清晰实体的摄像头却捕捉到奇怪的形像。当这些征兆反复出现时，人们便无法再相信那个空间甚至其中的人。鬼神固然可怕，但最终让我们更加恐惧的，是不信任。“那个地方，活着是出不来的。”——李尚敏《杀木地》〈104〉大众文化评论家