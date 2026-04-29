《社论》每年花费9万亿韩元血汗税金的公务员年金……改革不能再推迟

为了弥补公务员年金的赤字，仅去年一年就投入了大约9万亿韩元税金。因为相比年金加入者缴纳的钱，向退休者等支出的金额更多，出现了巨大的赤字。政府去年为了弥补公务员年金赤字，编制了9.4万亿韩元的预算。在政府支出逐年增加的情况下，不能再推迟像“无底洞”一样浪费税金的公务员年金改革。公务员年金在1993年出现赤字后，30多年来一直陷入慢性“赤字泥潭”。这是因为，从1982年到2024年，年金加入者增加了约两倍，年金领取者同期却增加了约186倍。领取者与全体加入者的比例迅速提高到53.8%，这导致了巨大的赤字。结果，从2001年起，一直由国家弥补公务员年金的赤字。据国会预算政策处透露，以2024年结算为准，向公务员年金补充的国家资金多达7.4712万亿韩元。在此期间，公务员年金改革曾有过多次机会。进入1990年代后，年金领取者急剧增加，政府在1995年、2000年、2009年、2015年等分四次进行了公务员年金改革。在朴槿惠政府的第四次改革中，甚至成立了“国民大妥协机构”，试图进行公务员年金和国民年金等合并的结构改革。但是未能提出最终协议案，将球交给了国会。结果只是进行了“多交少领”式的模数改革。政治上的权宜之计只是减缓了财政恶化的速度。据国会立法调查处透露，公务员年金会计收入中政府补贴的比重已从2015年的28%上升到2024年的34%。问题是，如果今后公务员年金领取者增加，领取额上升，年金赤字规模和政府的财政负担将扩大到难以承受的程度。国际货币基金组织预测，2025年-2030年韩国的年金支出增加速度在二十国集团（G20）中位居第一。因此，在更晚之前，必须重启过去10年间沉入水底的公务员年金改革。国会年金改革特别委员会只讨论国民年金改革而对公务员年金置之不理，也不符合公平性。即使为时嫌晚，也应该建立旨在改革年金的社会大妥协机构，并将包括国民年金、私学年金、军人年金等其他职业年金在内的统合方案，以及为减少赤字而实行的“财政自动稳定装置”等结构改革方案，纳入讨论议程。养老金改革必然伴随痛苦，但为了国家和后代的未来，必须立即进行。