斯威夫特注册声音与脸商标权 阻止人工智能擅自使用

凭借为期两年的全球巡回演唱会赚取约20亿美元（约3万亿韩元）的美国流行歌手泰勒•斯威夫特（照片）已着手为自己的声音和脸部进行商标权注册。此举旨在防止在利用人工智能（AI）技术生成的影像中，自己的声音和形象被擅自使用。意在提前防范所谓“虚假人工智能影像和声音”带来的危害。据路透社等媒体27日（当地时间）报道，斯威夫特已向美国专利商标局提交了两段音频文件和一张图片的商标权注册申请。音频文件包含斯威夫特具有代表性的问候语“嘿，我是泰勒•斯威夫特”和“嘿，我是泰勒”。照片为斯威夫特身着银色靴子和彩虹色连体衣、手持粉色吉他的样子。该照片曾用于斯威夫特演唱会电影《时代巡回演唱会》的宣传海报。知识产权（IP）专业律师乔希•格本透露了斯威夫特进行商标权注册的消息，并表示：“这反映了娱乐行业对未经艺人同意使用其声音和照片的人工智能潜在风险的担忧。”他接着表示：“注册商标权后，不仅可以追究单纯的复制品，还可以追究可能引起与实物混淆的仿制品。这将提供比现有公开权更为有力的保护。”此前今年年初，好莱坞演员马修•麦康纳为阻止未经本人同意的人工智能使用，也向专利商标局注册了自己的声音和照片等8项商标权，成为艺人中的首例。斯威夫特曾遭受自己的脸部被擅自用于人工智能聊天机器人或淫秽图片中的侵害。特别是2024年8月，当时担任美国共和党总统候选人的总统唐纳德•特朗普在自己的社交媒体“真实社交”上发布了一张斯威夫特及其粉丝似乎支持他的人工智能合成照片，引发争议。去年，白宫还曾在政治宣传视频中使用斯威夫特的新歌。金宝拉记者 purple@donga.com