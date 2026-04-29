14处再补选……“6月3日迷你议会选举”也拉开帷幕

作为6月3日地方选举广域团体长（省级地方政府）候选人的朝野现任国会议员们将于29日一致辞去议员职务。在16个市道知事选举的同时，在14个地方举行的“迷你议会选举级”国会议员再补选正式拉开了帷幕。共同民主党内，参加地方选举的8名现任议员计划在29日辞去议员职务。包括被确定为京畿道知事候选人的秋美爱议员（京畿道河南甲）、仁川市长候选人朴赞大议员（仁川市延寿区）、釜山市长候选人田载秀议员（釜山市北甲）、蔚山市长候选人金相旭议员（蔚山市南甲）、全南-光州联合特别市长候选人闵馨培议员（光州市光山）、全罗北道知事候选人李源泽议员（全北道群山-金堤-扶安）、忠清南道知事候选人朴洙贤议员（忠清南道公州-扶余-青阳）、济州道知事候选人魏圣坤议员（济州道西归浦）等。国民力量党方面，作为大邱市长候选人的秋庆镐议员（大邱市达城）将在同一天辞去议员职务。参加此次地方选举的议员们的辞职时限是下月4日，但由于补选必须在“空缺事由发生满30天后”才能在此次地方选举中举行，因此30日是辞职的最后期限。国民力量党人士解释说：“为了在期限内完成国会议长批准等程序，因此比30日提前一天辞职。”由此，与地方选举同时举行的再补选将在全国14个地方举行。有分析认为，在此次再补选中，重量级人士以政治生命为赌注大举参加竞选，因此根据选举结果，政界可能会发生动摇。京畿道平泽乙将形成祖国革新党代表曹国和共同民主党前议员金勇南、国民力量党前议员俞义东、进步党常任代表金在研、自由和革新代表黄教安等候选人的五方对决格局。在釜山市北甲选区，被国民力量党除名的前代表韩东勋和作为共同民主党候选人参选的前总统人工智能未来企划首席秘书河正宇、国民力量党的前国家报勋部长朴敏植将展开三足鼎立的角逐。国民力量党岭南地区议员表示：”如果韩前代表进入院内，党内舆论将强烈要求他恢复党籍。如果恢复党籍，在被认为是下届党权候选人的同时，张东赫代表的地位将进一步萎缩。”在今年8月的共同民主党全党大会上，被认为是现代表郑清来对手的前代表宋永吉将作为仁川市延寿区候选人参加竞选。亲李在明派系的核心人物、前青瓦台发言人金南俊和党发言人金南局也分别被确定为仁川市桂阳选区和京畿道安山甲选区的候选人。在国民力量党内，前总统秘书室长郑镇硕有望参加公州-扶余-青阳的竞选。在大邱市达城补缺选举中，在大邱市长竞选中被“淘汰（未能得到公推）”的前广播通信委员长李真淑是候选人。许东俊记者、李知云记者 hungry@donga.com、easy@donga.com